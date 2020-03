Was tun gegen Vandalismus am Ehrenmal?

Politik plädiert für neue Strahler und eine komplette Ausleuchtung des Burgbergs

+ Immer wieder Opfer von Schmierereien und Vandalismus: Das Ehrenmal auf dem Burgberg. Auch Strahler halfen bis jetzt nichts. Sie wurden mit Farbe beschmiert und beschädigt. Fotos (Archiv): Heger/Rohdenburg

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Das Ehrenmal auf dem Burgberg in Wildeshausen soll von zwei Seiten mit Licht angestrahlt werden, damit Vandalen abgeschreckt werden. Immer wieder haben Unbekannte zuletzt die Inschriften mit den Namen von in den Weltkriegen gefallenen Wildeshausern beschmiert. Außerdem wird am Burgberg immer mal wieder gefeiert, und es soll auch mit Drogen gedealt werden. Damit das in Zukunft verhindert wird, sollen „vandalismussichere Strahler“ angeschafft werden. So forderte es Rainer Kolloge (UWG) am Donnerstagabend im Ausschuss für Stadtplanung, und das Gremium empfahl die Maßnahme einstimmig.