Übel: Auf Parkplatz Schaden von 2.500 Euro verursacht und geflüchtet

Polizei im Einsatz. © dpa

Ein Unbekannter hat am Donnerstag, 6. April, auf dem Parkplatz des E-Centers in Wildeshausen einen Schaden an einem Auto verursacht und ist geflüchtet.

Es entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden von 2.500 Euro. Die Geschädigte hatte ihren grauen Kleinwagen der Marke Kia gegen 8.30 Uhr auf dem Parkplatz am Westring abgestellt. Als sie gegen 15.30 Uhr zurückkehrte, stellte sie den Unfallschaden fest.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Wildeshausen unter Telefon 04431/941115 in Verbindung zu setzen.

Weitere Polizeimeldung:

In den Nachmittagsstunden des Freitag, 7. April, gegen 15 und 18.40 Uhr fiel einer 49-jährigen Anwohnerin auf einem Parkplatz an der Oldenburger Landstraße in Delmenhorst ein VW Golf durch seine äußerst unsichere Fahrweise („Abwürgen“ des Motors, ruckartiges Anfahren) auf. Daraufhin informierte sie die Polizei, die das Fahrzeug schließlich wenige Minuten später auf dem Parkplatz anhalten und einer Kontrolle unterziehen konnte.

Zweijährige Tochter auf der Rückbank

Hierbei stellten die Beamten fest, dass die 32-jährige Fahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und nach Angaben des 36-jährigen Beifahrers (Ehemann) für die demnächst anstehende Fahrschulausbildung habe üben wollen. Auf der Rücksitzbank befand sich die 23 Monate alte Tochter des Delmenhorster Ehepaares. Da der Zeugin das Fahrzeug und das Ehepaar auch bereits am 2. April in gleicher Weise aufgefallen war, leiteten die Beamten gegen die Fahrzeugführerin sowie ihren Ehemann als Halter jeweils drei Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Überdies wird die Führerscheinstelle über den Vorgang unterrichtet.

Die Polizei weist an dieser Stelle nochmals ausdrücklich darauf hin, dass für derartige Fahrübungen ausschließlich Privatgrundstücke (eindeutig vom öffentlichen Verkehrsraum abgegrenzt) und/oder extra hierfür vorgehaltene Fahrpraxisübungsplätze der gängigen Verkehrsvereine genutzt werden dürfen.