Gefährdungspunkte in Zwischenbrücken, bei Schulen und am Westring

Wildeshauser Initiative für Radverkehr gründet sich am Freitag im Bahnhof / Radfahrer wollen Verkehrslage genauer analysieren

+ Die Initiatoren der Wildeshauser Initiative für Radverkehr, Martin Bruns, Frank Poppe und Klaus Schultze (v.r.) diskutierten mit zwölf interessierten Radfahrern im Bahnhof. - Foto: Rinne

Wildeshausen - Der Beginn einer neuen Wildeshauser Initiative für den Radverkehr (WIR) gestaltete sich am Freitagabend etwas holprig. Die drei Initiatoren Klaus Schultze, Frank Poppe und Martin Bruns, die mit ihrem Aufruf den Radfahrern in Wildeshausen eine Stimme geben wollen, standen mitsamt der Interessentenschar vor der verschlossenen Bahnhofstür. Nach einem Anruf und kurzer Wartezeit war das Problem allerdings behoben. Bahnhofsbesitzer Frank Stöver schloss die Tür auf, gab das Getränkelager frei und wies Schultze im Schnelldurchgang am Kaffeeautomaten ein.