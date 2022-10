Geestland: Brand in Lüftungsanlage - Mitarbeiter evakuiert

Von: Dierk Rohdenburg

Feuerwehr bei Geestland im Einsatz. © Feuerwehr

Wildeshausen – Die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen musste am Montag um 7.48 Uhr zu einem Lüftungsbrand bei der Firma Geestland an der Düngstruper Straße in Wildeshausen ausrücken. Die Mitarbeiter wurden evakuiert.

Zunächst gab es nur die Alarmierung, dass eine Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Nach einer ersten Erkundung wurde der Alarm aber auf „Brand in Gewerbebetrieb“ erhöht, sodass die Feuerwehr aus Wildeshausen mit allen Fahrzeugen sowie der Drehleiter ausrückte. Auch die Feuerwehr aus Düngstrup wurde nachalarmiert. Inzwischen war das Werk evakuiert worden.

Die weitere genauere Erkundung eines Trupps unter Atemschutz ergab, dass ein Lüfter brannte. Das Feuer wurde mittels C-Rohr gelöscht. „Weiter hatten sich das Feuer und der Rauch über die Lüftungsanlage auf das Dach ausgebreitet. Somit wurde ebenfalls ein Löschangriff über die Drehleiter vorgenommen“, berichtet Feuerwehrpressesprecher Daniel Engels. „Insgesamt konnte durch die schnellen und wirksamen Maßnahmen der Feuerwehr der Brand zügig gelöscht und damit eine weitere Ausbreitung verhindert werden.“ Engels stellt fest, dass die automatische Brandmeldung über die Anlage und die schnelle Alarmierung der Feuerwehr einen größeren Schaden für den Betrieb verhindern konnte.

Vor einem Jahr brannte es dort schon einmal

Bereits am 7. September vergangenen Jahres hatte es einen ähnlichen Alarm bei Geestland gegeben. Werksmitarbeiter waren schon auf dem Dach gewesen, als die Feuerwehr ankam. Sie bekämpften den Brand an einem Ablüfter mit Feuerlöschern. Die Flammen hatten sich jedoch auf wenigen Quadratmetern bereits durch die Dachfläche sowie die Dämmung gefressen, sodass die Feuerwehr rund vier Quadratmeter öffnen musste, um die Glutnestester abzulöschen.

Die rund 500 Mitarbeiter des Betriebes waren frühzeitig evakuiert worden, die Produktion stand für einige Stunden still.