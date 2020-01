Geestland arbeitet klimaneutral

Unterstützung von Aufforstungsprojekt in Ahlhorn und Waldschutz in Peru

+ Ingo Stryck, Geschäftsführer Marketing bei Wiesenhof, Peter Wesjohann, Vorstandsvorsitzender der PHW-Gruppe, und Katrin Metschies, Nachhaltigkeitsmanagerin bei PHW (v.l.n.r), mit dem Zertifikat. Foto: Lutz

Wildeshausen – Die PHW-Gruppe, zu der die Marken Wiesenhof und Geestland gehören, wirtschaftet seit dem neuen Jahr an sämtlichen deutschen Produktionsstandorten für Hähnchen-, Puten- und Wurstprodukte zu 100 Prozent klimaneutral. Das teilte die Firma mit, die in Wildeshausen an der Düngstruper Straße die Firma Geestland Putenspezialitäten mit einer Großschlachterei betreibt.