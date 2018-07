„Geest Höfe“ könnten 2022 fertiggestellt sein

CDW-Ratsmitglieder informieren sich über Bauprojekt

+ © bor Der Geschäftsführer von VR Immobilien, Olaf Klawonn (rechts), erläuterte den CDW-Mitgliedern Bernhard Block, Frank Stöver, Gudrun Brockmeyer und Jens-Peter Hennken (von links) die Pläne für die „Geest Höfe“. © bor

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Bei einem Informationsbesuch der CDW-Fraktion hat Olaf Klawonn, Geschäftsführer von VR Immobilien, am Montagabend detailliert über die „Geest Höfe“ am Lehmkuhlenweg in Wildeshausen Auskunft gegeben. Dabei kritisierte er die Stadt Wildeshausen sowie den Landkreis Oldenburg für den Verlauf des Genehmigungsverfahrens und die Vorbereitung der Baufläche.