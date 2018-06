Zum 40. Geburtstag ein Festkonzert

Wildeshausen - Rafael Jung, Leiter der Musikschule des Landkreis Oldenburg, ist kein Freund langer Reden. Mit einem Satz beschrieb er das Fundament erfolgreicher musikalischer Lehrtätigkeit: „Musik ist, was einen irgendwann erwischt – und dann hat man was fürs Leben!“

„Music was my first love“ waren die Konzerte zum 40-jährigen Bestehen der Musikschule überschrieben, die am Sonnabend in der Aula des Gymnasiums Wildeshausen und einen Tag später in Ganderkesee über die Bühne gingen.

Die Idee, das Konzert in eine Geschichte zu verpacken, stammte von der Musiklehrerin Martina Bley. Über 100 Mitwirkende erzählten die Geschichte eines Paares, das sich auf einem afrikanischen Markt kennenlernt. Ihre Liebe führt sie durch die Welt, und so wurde der erste Teil des Programms von folkloristischen Werken bestimmt. Höhepunkt war die Percussion-Gruppe mit Henrik Samson, Linus Moormann, Ben Hagedorn und Gerhard Suhlrie, zuvor noch am Piano von Fenna Kautz und Julia Edelmann begleitet.

In der zweiten Hälfte kamen mit dem jungen Streichorchester Wildeshausen und dem Jugendblasorchester die größeren Ensembles der Musikschule zur Geltung.

Die Rockband der Musikschule und das junge Streichorchester fusionierten experimentierfreudig für zwei Stücke, „Oye como va“ und „Every Breath you take“, ehe das Jugendblasorchester mit dem Titel „Music was my first love“ den Schlusspunkt setzte. - hri