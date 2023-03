Unbekannte brechen in BBS-Gebäude ein und verpflegen sich in der Kantine

Polizei im Einsatz. © dpa

Wildeshausen – Unbekannte Täter sind am Wochenende in die Gebäude der Berufsbildenden Schulen in Wildeshausen eingebrochen.

Im Zeitraum von Freitag, 10. März, etwa 16 Uhr, bis Sonntag, 12. März, 17.15 Uhr, brachen die Unbekannten in das Schulgebäude an der Feldstraße in Wildeshausen ein.

Im Objekt wurden mehrere Türen angegangen. Im Bereich der Cafeteria wurden Schränke und Schubladen gewaltsam geöffnet. Die unbekannten Personen verzehrten Lebensmittel und nahmen welche mit. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/9410 in Verbindung zu setzen.