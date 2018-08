Gastronomierunde richtet weiter Weihnachtsmarkt aus

Der Weihnachtsmarkt in Wildeshausen soll auch in den kommenden drei Jahren von der Wildeshauser Gastronomierunde organisiert werden. Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Tourismus, Sport und Kultur empfahl am Donnerstagabend einstimmig, das bewährte Konzept fortzuführen. Die Gastronomierunde hatte den Markt erstmals 2014 veranstaltet und im darauffolgenden Jahr um einen mittelalterlichen Markt erweitert. Nach Angaben der Verwaltung trägt sich die Veranstaltung weitgehend selbst. Es ist lediglich eine Unterstützung durch das Stadtmarketing bei der Akquise von Ausstellern sowie den Bauhof beim Aufbau nötig. - Archivfoto: dr