Garagenbrand greift auf Wohnhaus über

Feuerwehren aus Rechterfeld und Brettorf nachalarmiert

+ Die Flammen griffen auf das Dach des Wohnhauses über.

Wildeshausen – Eine Garage an der Kornblumenstraße in Wildeshausen ist in der Nacht zu Sonntag ausgebrannt. Die Flammen griffen auch auf das benachbarte Wohnhaus über, dessen Dachstuhl schwere Schäden davontrug.