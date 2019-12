Ein ganzes Jubiläumsjahr in 445 Bildern

Gemeinde Visbek und der örtliche Heimatverein stellen Bildband zur 1200-Jahr-Feier vor

+ Zwölf mal für 1200 Jahre Visbek: Vertreter des Arbeitskreis des Heimatvereins Visbek, der Verwaltungsspitze der Gemeinde und der beauftragten Druckerei präsentieren den Bildband zum Jubiläumsjahr. Er ist ab Montag offiziell erhältlich. Vorbesteller können sich schon ab heute über das 175 Seiten starke Buch freuen. Foto/Repro: Franitza

Visbek – Es war eine beeindruckende Zeit für den ganzen Ort und seine Bewohner: In diesem Jahr hat Visbek sein 1200-jähriges Bestehen gefeiert. Einen bleibenden Rückblick will der Bildband „1200 Jahre Visbek – Das Jubiläumsjahr in Bildern“ ermöglichen, den die Beteiligten, insbesondere des dafür im örtlichen Heimatverein gegründeten Arbeitskreises, und die Gemeindespitze am Freitagmittag im Visbeker Rathaus vorgestellt haben.