„Das war ein ganz normaler Vorgang“

Wildeshausen - Die Eigentümer des Grundstücks Dr.-Klingenberg-Straße 4a in Wildeshausen, Petra und Uwe Dekker, reagieren auf Vorwürfe des Ratsherrn Karl Schulze Temming-Hanhoff, dass auf ihrem Grundstück unrechtmäßig und wissentlich erhaltenswerte Bäume gefällt wurden. Dabei kritisieren sie, dass über die Personen, denen vermeintlich rechtswidriges Handeln vorgeworfen wird, hinweg berichtet wird. In unserer Zeitung wurden allerdings ganz bewusst keine Namen genannt, da nie ganz klar war, wem welches Grundstück gehört. Außerdem dauerte es knapp eine Woche, bis die Stadt in der Lage war, Stellung zu beziehen.

Dekkers schildern in einem Brief an unsere Redaktion, dass der Eigentümer des benachbarten unbebauten Grundstückes im Februar einen Garten- und Landschaftsbauer mit der Beseitigung von abgängigen Bäumen auf seinem Grundstück beauftragt hatte. „Dieser Betrieb hat sich dann bei uns gemeldet und seine Bedenken hinsichtlich der Standfestigkeit der auf unserem Grundstück befindlichen Bäume geäußert. Insbesondere im Hinblick darauf, dass unsere Bäume nach Beendigung seiner Arbeiten höchstwahrscheinlich relativ ungeschützt verbleiben würden“, so Uwe Dekker. „Da uns bekannt war, dass unsere Bäume bei Aufstellung des Bebauungsplanes als erhaltenswert eingestuft wurden, haben wir Kontakt mit dem Bauamt der Stadt aufgenommen. Daraufhin fand ein Ortstermin mit dem zuständigen Mitarbeiter des Bauhofes statt.“ Dieser habe die Bedenken des Garten- und Landschaftsbau-Betriebes hinsichtlich des Zustandes der Bäume geteilt. Einige Tage später sei dann die Genehmigung zur Beseitigung der Bäume durch die Stadt erteilt worden. Diese war verbunden mit der Auflage, für entsprechenden Ersatz zu sorgen.

„Ein ganz normaler Vorgang, an dem es nichts zu mäkeln gibt. Und für den es keiner Berichterstattung, oder zumindest nicht in dieser Form, bedurft hätte“, so Dekker. Es sei für ihn nicht nachvollziehbar, warum Ratsherr Temming-Hanhoff, „seines Zeichens der selbst ernannte Blockwart Wildeshausens“, in der Presse immer wieder eine solche Plattform für seine Kritik erhalte. - dr