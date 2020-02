Gästeführer haben im Jubiläumsjahr viel vor

34 Gästeführerangebote hat der Verkehrsverein Wildeshausen im Jubiläumsjahr zu „750 Jahre Stadtrechte“ im Programm. Am Dienstagabend stellte die Leiterin der Touristinformation, Claudia Olberding (hinten Mitte), im Rahmen der regelmäßigen Treffen der Gästeführer im „Alten Amtshaus“ den neuen Flyer vor, der nun an vielen Stellen in der Stadt ausliegen soll. Unter dem Motto „Hier gehst du auf Zeitreise“ gibt es altbewährte Angebote und neue Unternehmungen. Ganz speziell in diesem Jahr wird am 9. August die Jubiläumsführung „In 90 Minuten vom Mittelalter bis in die Neuzeit“ organisiert. „Die Teilnehmer gehen auf eine Zeitreise und erfahren Geschichte sowie Geschichten der Stadt“, kündigte Olberding an. Die Führung sei gleichermaßen für Familien, Gäste, Neubürger sowie andere Interessierte geeignet. Derzeit hat der Verkehrsverein 13 Gästeführer. Neun von ihnen sind im aktuellen Programm vertreten und wollen versuchen, die Zahl von 565 Besuchern im Jahr 2019 noch einmal zu übertreffen. Das soll unter anderem mit einer Wanderung „Novemberblues ade...“ oder der Tour im Dezember mit dem Titel „Von drauß´ vom Walde...“ gelingen. Die Bier- und Schnapsgeschichten werden ab dem 25. April von Heinz Witte präsentiert. Dazu kommen Fahrradtouren, Kostümführungen und die Nachtwächtergänge sowie eine Sternfahrt zum Wohlfühlfest am 3. Mai. Foto: dr