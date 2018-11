Der Gänsemarkt erweist sich als Publikumsmagnet

Wildeshausen - Von Gero Franitza. Alpakas und natürlich Gänse, Handwerker, Musiker und tanzende Indianer: All das gab es am Sonntagnachmittag in der Wildeshauser Innenstadt zu sehen und zu bestaunen. Das Angebot des 15. Gänsemarkts war breit gefächert. Schon kurz nach Beginn um 13 Uhr drängten sich die Besucher auf der Huntestraße, der Westerstraße und dem Marktplatz. Viele Händler nutzten den verkaufsoffenen Sonntag für besondere Angebote in und vor den Geschäften. Die Mischung kam ganz offensichtlich bestens an.

73 Aussteller, Anbieter und Teilnehmer sorgten in der Fußgängerzone für ein abwechslungsreiches Bild. „Das sind mehr als bisher üblich“, berichtete Imke Sievers vom Stadtmarketing Wildeshausen, die den Aktionstag mit vorbereitet hatte. „Sonst sind es rund 40“, erläuterte sie bei einem Rundgang von Stand zu Stand. „Diesmal haben wir mehr gewinnen können“, die mobilen Anbieter stammten – neben lokalen Akteuren – aus einem Umkreis von bis zu 50 Kilometer um die Huntestadt, so Sievers weiter. „Wir bieten viel für Kinder und viel mit Tieren“, umriss sie die Kernpunkte des Programms. Dazwischen gab es immer einige Höhepunkte, die, über das Areal verteilt, zum Stehenbleiben und Zuschauen einluden.

So die Rettungshundestaffel Aurich am Eingang der Westerstraße etwa, oder direkt auf dem Marktplatz die Hufschmiede Georg Titz aus Oldenburg und Lennart Krack aus Wildeshausen. „Das raucht und riecht hier, das finden vor allem die Kinder toll“, sagte Titz und konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. Als er begann, einem Pony die Hufe zu bearbeiten und ein Hufeisen anzupassen, scharten sich rasch Kinder an der Absperrung davor und schauten ganz genau zu, was der stämmige, bärtige Mann da machte.

Viel Spaß hatten die Mädchen und Jungen auch einen Steinwurf entfernt am Stand des Rotary-Clubs Wildeshausen. Fleißig drehten sie dort das Glücksrad für die Tombola. Dieter Brüggmann moderierte am Mikrofon unermüdlich die Aktion, fragte etwa die Kinder nach ihrem Namen, feuerte sie beim Drehen an. „Alle 15 Sekunden geht hier ein Preis raus“, erläuterte ein gut gelaunter Jörg Skrzippek. „Während der fünf Stunden des Marktes insgesamt 1500 Mal“, rechnete er vor. Die Gewinne waren allesamt gesponsert. Der Serviceclub sammelte damit Geld für den Kampf gegen die Kinderlähmung.

Und so drängten sich im Laufe des Nachmittags immer mehr Menschen durch die Straßen, erlebten hautnah, wie Kunsthandwerk aus Eisen, Holz oder Glas entstand, lauschten der Musik – etwa des Blasorchesters Wildeshausen – informierten sich an den Ständen, wie dem der Jägerschaft, betrachteten interessiert die ausgestellten Tiere, und nutzten den verkaufsoffenen Sonntag für einen vorweihnachtlichen Einkaufsbummel.

„Wir sind sehr, sehr zufrieden“, sagte Johannes Lanzschau von der Firma Schnittker. Auch in seinem Laden „brummte“ es an diesem Sonntagnachmittag ganz gewaltig. „Der Gänsemarkt ist für uns einer der wichtigsten Tage im Jahr“, erläuterte der Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins. Die deswegen ohnehin hohen Erwartungen an den Umsatz seien in diesem Jahr auf jeden Fall erfüllt worden, so Lanzschau. Er habe heute etwa Kunden aus Ganderkesee oder Dinklage betreut, die ihm sagten, dass sie schon seit Jahren eigens für den Gänsemarkt nach Wildeshausen kommen. So ein Programm zu organisieren, sei ehrenamtlich gar nicht mehr zu bewältigen, meinte er abschließend. Deswegen gelte sein Dank der professionellen Organisation des Stadtmarketings.

Der sehr gut besuchte und erlebnisreiche Gänsemarkt ging schließlich um 18 Uhr mit dem traditionellen Laternenumzug ab der Volksbank zu Ende.