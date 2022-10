„Gänsemarkt“: 53 Aussteller in der Wildeshauser Innenstadt erwartet

Verkaufsoffener Sonntag und Aktionen am 6. November

+ © Stadt/Lehmkuhl „Gänsemarkt“ in Wildeshausen in den vergangenen Jahren: Die Stadt und die Händler hoffen, dass es am 6. November wieder so voll wird. © Stadt/Lehmkuhl

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Ove Bornholt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Erstmals seit drei Jahren gibt es wieder einen „Gänsemarkt“ in Wildeshausen. Für den 6. November sind ein verkaufsoffener Sonntag und viele Aktionen geplant.

„Endlich ist es wieder so weit. Das Stadtmarketing Wildeshausen sowie der Handels- und Gewerbeverein (HGV) laden zum ,Gänsemarkt´ ein“, heißt es in einer Pressemitteilung. Der verkaufsoffene Sonntag in Verbindung mit vielen Aktionen ist für den 6. November von 13 bis 18 Uhr geplant.

„Dieses schon seit Jahren stattfindende Fest zieht die Massen an. Besucher aus dem ganzen Landkreis sowie den Städten Delmenhorst und Bremen erfreuen sich an dem herbstlichen Treiben bei gutem Essen, Straßenmusik und attraktiven Angeboten der Geschäfte“, hoffen Sören Giese vom Stadtmarketing und Peter Gebhardt vom HGV auf einen ähnlichen Verlauf in diesem Jahr. Da bereits ab 9 Uhr aufgebaut wird, ist die Innenstadt am 6. November vollständig für den individuellen Autoverkehr gesperrt.

+ Der Jazzsanger Jonas Mosebach trägt zum musikalischen Rahmen des „Gänsemarkts“ in Wildeshausen bei. © Izabela Mittwollen

53 Aussteller sind mit Ständen und Aktionen vertreten, darunter sind viele Geschäftsleute, die das ein oder andere Schnäppchen im Angebot haben. Aber auch viele Ehrenamtliche und Vereine sind präsent. Zum Beispiel der Imkerverein, der Hegering, die Trecker-Veteranen aus Lüerte, aber auch ein Kinderkarusell, der Rotary Club und das Jugendzentrum sind mit dabei. Die Stände ziehen sich vom Hertford-Brunnen an der Westerstraße bis auf die Huntestraße. Auch auf dem Marktplatz sind Aussteller vertreten. Das Interesse sei dieses Mal recht groß gewesen, sagte Giese.

Für den musikalischen Rahmen sorgen das Blasorchester Wildeshausen, eine „Gänsekapelle“ sowie der Jazzsänger Jonas Mosebach. Laut Ankündigung „atmet“ Letzterer Musik seit früher Kindheit. In etlichen Bandprojekten ab 2004 entdeckte er als Pianist, Sänger, Bandleader, Cajonist, Schlagzeuger, Arrangeur und Komponist seine Leidenschaft für das Musikmachen. Seit 2010 lebt er in Oldenburg und ist seit 2019 hauptberuflich als Pianist und Sänger aktiv. Mit seinen Jazz-, Soul- und Popklängen mache er jede Veranstaltung zu einem ganz besonderen Erlebnis.

Der „Gänsemarkt“ ist seit Jahren eine beliebte Veranstaltung in Wildeshausen. Bei der bisher letzten Auflage im Herbst 2019 zogen wieder Tausende Besucher durch die Innenstadt. Es war eine Rekordbeteiligung – allerdings auch mit einem etwas anderen Konzept, als Bauernmarkt mit naturnahen Erlebniselementen. Auf einen Erfolg auf ähnlichen Niveau hoffen die Veranstalter dieses Jahr wieder, wobei sie natürlich auf gutes Wetter angewiesen sind.

Die Planungen für die Veranstaltung laufen seit Monaten. Schon im Januar wurde das Datum festgelegt, damals noch mit bangem Blick auf den Verlauf der Pandemie. Im vergangenen Jahr gab es nur einen „Herbstspaziergang“. Unter musikalischer Begleitung der Beat- und Brassband hatten viele Geschäfte am verkaufsoffenen Sonntag geöffnet, was durch das Interesse der Kunden geweckt hatte.