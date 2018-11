Gänsehaltung missfällt Tierschützern, die Reaktion des Veterinäramtes aber auch

Zuständige Kontrollbehörde wünscht sich in Standardantwort Fotos für eine effektive Arbeit / Fehlender Witterungsschutz für Vögel im Kleingartengebiet

+ Die Gänse und Enten im Kleingartengebiet haben zwar Auslauf, aber keinen Wetterschutz. Das kritisieren die Tierschützer. - Foto: dr

Wildeshausen - Fünf erwachsene Hausgänse und mehrere Stockenten, die im Wildeshauser Kleingartengebiet an der Hunte möglicherweise nicht artgerecht leben müssen, sorgen derzeit für eine gewisse Missstimmung zwischen dem Veterinäramt des Landkreises Oldenburg und Edith Kaminski von der Tierschutzgruppe Oldenburg-Land. Grundsätzlich sollten beide Einrichtungen das Tierwohl im Auge haben, doch in diesem Fall scheiterte die Verständigung schon im Rahmen des Mailkontaktes. Immerhin: Das Veterinäramt will sich die Lage nun vor Ort ansehen.