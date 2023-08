Gänse weg: Wildeshausen feiert stattdessen Martinsmarkt

Von: Dierk Rohdenburg

Das ist Vergangenheit: Gänse auf dem Wildeshauser Markt. © dr

Der Gänsemarkt in Wildeshausen ist Vergangenheit. Es lebe der Martinsmarkt - ohne die Vögel, aber mit einem Programm, das sich an den vorangegangenen Märkten orientiert.

Wildeshausen – Ein Eckpfeiler des Stadtentwicklungskonzepts „Wildeshausen 2030+“ ist im Zuge des Erlebbarmachens der Wildeshauser Geschichte das Anbieten von Veranstaltungen, die einen historischen Bezug zu Wildeshausen herstellen.

Die Planungen dafür laufen nach Angaben des Stadtmarketings auf Hochtouren und betreffen bereits den Gänsemarkt am 12. November, der künftig als Martinsmarkt präsentiert werden soll.

„Die Problematik, dass im vergangenen Jahr aufgrund der Geflügelpest keine Gänse unter freiem Himmel präsentiert werden durften, wird nach Angaben des Veterinäramtes wohl auch in den nächsten Jahren Unsicherheiten mitbringen“, erläutert Malika Witt vom Stadtmarketing. Von daher sei der Anlass, das Konzept des Gänsemarktes zu ändern, sowieso gegeben. Da dieser immer rund um den St.-Martins-Tag am 11. November gefeiert werde und ein St.-Martin-Darsteller lange den Laternenumzug zum Abschluss des Gänsemarktes angeführt habe, liege es nahe, das Fest nun Martinsmarkt zu nennen. „Die inhaltliche Konzeption aus den vergangenen Jahren soll weitergeführt werden, aber wir arbeiten gerade an einigen zusätzlichen Programmpunkten“, verrät Witt.

Interessierte Aussteller können sich melden

Interessierte Aussteller können sich bis zum 11. September 2023 im Internet auf der Seite der Stadt Wildeshausen (www.wildeshausen.de/martinsmarkt) anmelden. Für Rückfragen steht Malika Witt vom Stadtmarketing unter Telefon 04431/88882 oder per E-Mail an malika.witt@wildeshausen.de zur Verfügung.

„Ergänzend zum Martinsmarkt laufen die Planungen für weitere historische Feste, um die Geschichte Wildeshausens entsprechend des Stadtentwicklungskonzepts ,Wildeshausen 2030+‘ erlebbar zu machen, und werden zeitnah bekanntgegeben“, macht Michael Müller vom Stadtmarketing jetzt schon Appetit auf mehr.