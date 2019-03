Fußweg zum Baugebiet beantragt

CDW wünscht sich zeitnahe Weiterführung zumm Westring

+ Hier fehlt seit vielen Jahren ein Fußweg: Die CDW-Fraktion möchte, dass schnell Abhilfe geschaffen wird. Foto: dr

Wildeshausen – Die CDW-Fraktion im Wildeshauser Stadtrat setzt sich für den baldigen Bau eines Fußgängerweges entlang des Bargloyer Weges bis zum Westring ein. Ratsmitglied Bernhard Block hat einen Antrag an die Stadtverwaltung übermittelt, in dem er sich für eine „zeitnahe Weiterführung des Fußgängerweges ab Ende Bauabschnitt 2“ ausspricht. Dazu sollten Verhandlungen mit den Eigentümern zum Ankauf von benötigten Flächen am Bargloyer Weg erfolgen. „Falls Fremdgrundstücke den Ausbau derzeit unmöglich machen, wird die Verwaltung beauftragt, den Ausbau des Lampenweges zur Nutzung als Fußgängerweg bis zur Kapitän-Strasser-Straße in die Wege zu leiten“, so Block. „Aus Kostengründen mit Hinblick auf den angedachten Radschnellweg notfalls auch provisorisch, bis ein Fußgängerweg am Bargloyer Weg komplett fertiggestellt ist.“