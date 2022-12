Schwer betrunken an der Altona-Kreuzung auf BMW aufgefahren

Wildeshausen – Schwer betrunken war ein Autofahrer, der am Sonntag gegen 15.20 Uhr einen Unfall auf der Altona-Kreuzung verursachte.

Zur Unfallzeit befuhr eine 77-jährige Frau aus Stuhr mit einem BMW die Bundesstraße in Richtung Wildeshausen. An der Kreuzung zur Delmenhorster Straße wollte sie nach links abbiegen, musste aber vor der roten Ampel halten. Als sie bei grünem Licht anfuhr, vernahm sie einen Knall. Der ihr folgende Fahrer eines Mercedes, ein 57-jähriger Delmenhorster, war auf das Heck ihres BMW aufgefahren.

An beiden Autos entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 4.000 Euro. Der 57-jährige Unfallverursacher stand unter erheblichem Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein und beschlagnahmten seinen Führerschein. Ein Arzt musste ihm eine Blutprobe entnehmen.

Weitere Polizeimeldungen aus dem Landkreis Oldenburg:

Die Polizei meldet mehrere Autoaufbrüche aus Ahlhorn. Demnach haben sich Unbekannte im Zeitraum von Freitag, 18 Uhr, bis Montag, 9.15 Uhr, an den Straßen „Översweg“, „Am Gaswerk“ und „Westerholtkamp“ an mehreren geparkten Fahrzeugen zu schaffen gemacht. Die Täter schlugen jeweils die Seitenscheiben der Wagen ein und gelangten so in die Innenräume, welche sie dann durchwühlten, berichten die Beamten. Ob die Autoaufbrecher dabei Beute gemacht haben, sei unbekannt. Die Beamten geben die Schadenshöhe mit rund 1 300 Euro an.

Ein Kindergarten an der Stettiner Straße in Ahlhorn ist Ziel von Einbrechern geworden. Diese haben sich im Zeitraum von Freitag, 23.30 Uhr, bis Sonntag, 11 Uhr, an dem Gebäude zu schaffen gemacht, meldet die Polizei. Die unbekannten Täter hebelten eine Seitentür des Kindergartens auf und gelangten darüber ins Innere. Danach durchsuchten sie die Räume. Zum Diebesgut könne derzeit noch keine Angaben gemacht werden, schreibt die Polizei im Einsatzbericht. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter Tel. 04431/9410 zu melden.