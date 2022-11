Fußgänger auf dem Nordring von Auto erfasst

Von: Dierk Rohdenburg

Auf dem Nordring in Wildeshausen kam es zu einem schweren Unfall. © Monika Skolimowska/dpa/Symbolbild

Wildeshausen – Zu einem schweren Unfall mit einem Fußgänger kam es am Dienstag gegen 16.50 Uhr auf dem Nordring in Wildeshausen.

Laut Polizeibericht fuhr ein 28-jähriger Mann aus dem Saterland mit einem Audi die Delmenhorster Straße in Richtung Altona. An der Kreuzung wollte er nach links auf den Nordring abbiegen und übersah dabei einen 19-jährigen Oldenburger, der den Kreuzungsbereich zu Fuß überquerte.

Der junge Mann prallte gegen die Windschutzscheibe und erlitt schwere Verletzungen. Er musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren werden. Den Schaden beziffert die Polizei mit 3.000 Euro. Der Nordring war für die Unfallaufnahme in Richtung Kläranlage gesperrt.

Mit Auto gegen Baum geprallt

Zwei junge Männer wurden am Dienstag, 29. November, 14.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Ganderkesee leicht verletzt.

Laut Polizeibericht befuhr ein 20-Jähriger aus der Gemeinde Ganderkesee mit einem Kleinwagen die Straße „Am Angel“. Auf der unbefestigten und nassen Straße verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über den Wagen und kam nach links vom Weg ab. Dort prallte das Fahrzeug gegen einen Baum und kam auf der linken Fahrzeugseite liegend zum Stillstand.

Beide jungen Männer konnten sich mit leichten Verletzungen aus dem Wagen befreien. Der Fahrer und sein 19-jähriger Beifahrer aus Delmenhorst wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der ungefähr 5.000 Euro betrug.

Einbruch in Wildeshausen

Unbekannte Personen sind am Dienstag, 29. November, an der Otto-Hahn-Straße in Wildeshausen in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Sie verschafften sich in der Zeit von 15:30 bis 19 Uhr durch Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt zum Wohnhaus. Hier suchten sie nach Wertgegenständen und stahlen Geld sowie Schmuck.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04431/9410 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.