Fürs kommende Jahr Kinder in den Wildeshauser Kitas anmelden

+ © dpa Neuanmeldungen für das kommende Kindergartenjahr sind nun in Wildeshausen möglich. © dpa

Wer sein Kind ab Sommer 2023 für eine Krippe oder einen Kindergarten in Wildeshausen anmelden möchte, kann dies ab jetzt tun.

Wildeshausen – Für die Kindertagesstätten in Wildeshausen beginnt das Anmeldeverfahren für das kommende, am 1. August 2023 startende Kindergartenjahr, teilte die Stadt nun mit. Eltern werden gebeten, ihr Kind bis zum 25. November bei der für sie in Betracht kommenden Kita anzumelden, da die ersten Plätze bereits im Winter 2022/2023 vergeben würden.

Anmeldungen in mehreren Einrichtungen seien grundsätzlich möglich, sollten jedoch nur erfolgen, wenn ein Platz in den betreffenden Einrichtungen tatsächlich in Betracht kommt, mahnt die Stadt. Für das Anmeldegespräch wird um eine telefonische Terminabsprache mit der jeweiligen Leitung der Kindertagesstätte gebeten. Nach Absprache mit der Leitung sollte das Kind bei dem Treffen dabei sein. Die folgenden Einrichtungen bieten Plätze an: