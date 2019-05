Fünf Welpen im Kleiderschrank geboren

Wildeshausen – Die „Maikatzen“ kommen! Das spürt die Tierschutzgruppe Oldenburg Land sehr deutlich, denn innerhalb von wenigen Wochen kamen 21 Katzenwelpen in die Betreuung der ehrenamtlichen Tierschützer, die nicht einmal die Fundtierverträge mit den Kommunen im Landkreis Oldenburg hat. Da jedoch viele Menschen das Engagement der Gruppe kennen, die bis vor zwei Jahren im Auftrag der Stadt Wildeshausen und der Gemeinde Dötlingen nicht nur Fundtiere aufgenommen, sondern auch Katzen zur Kastration gebracht hat, laufen dort noch immer die Notrufe auf.

So meldeten sich kürzlich Bürger aus der Zeppelinstraße in Wildeshausen, die eine herumlaufende Katze gefüttert hatten. Eines Tages entdeckten sie in der zweiten Etage ihres Wohnhauses in einem Kleiderschrank Blut und die Nachgeburt des Tieres. Kurz darauf fanden sie die Katze sowie fünf Welpen und riefen die Tierschutzgruppe an, die einen komfortablen Käfig mitbrachte. „Die Tiere sind nun gut durch die Anwohner versorgt“, freut sich Edith Kaminski von der Tierschutzgruppe. Die Katze würde bald kastriert, für die Welpen würden verantwortungsvolle Besitzer gesucht.

Vier weitere Welpen sollen vermittelt werden von einer Katze, die nach der Geburt ihrer Jungen vermutlich überfahren worden ist. Derzeit sind sie bei einer Familie, die sie mit der Flasche füttert. Die Kleinen können besucht und bald abgegeben werden – ebenso wie viele andere Katzenbabys.

Kaminski befürchtet, dass in den kommenden Wochen weitere Welpen gemeldet werden. Sie beklagt, dass noch immer Katzen herumlaufen, die nicht kastriert wurden. „Die Menschen, die sie finden, sind total hilflos“, so Kaminski, die deutlich macht, dass die ersten Ansprechpartner bei Fundtieren die Stadt und das von der Kommune beauftragte Tierheim in Bergedorf sind. Wer Katzenwelpen aufnehmen möchte, kann sich auf der Internetseite der Tierschutzgruppe unter www.tsg-olland.de informieren. dr