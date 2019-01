CDW-Ratsmitglieder verzichten auf Verhandlung vor dem Parteigericht

Fünf CDU-Austritte auf einen Streich

+ © Rohdenburg Arbeiten weiter als CDW zusammen: Stefan Brors, Bernhard Block, Frank Stöver, Jens-Peter Hennken, Gudrun Brockmeyer und Stefan Rollié (v.l.). Das Foto entstand im Sommer beim Infogespräch mit Wirtschaftsförderer Claus Marx (M.). © Rohdenburg

Wildeshausen - Gleich fünf Austrittserklärungen gingen am Freitagmittag beim CDU-Stadtverband in Wildeshausen ein. Stephan Rollié, Stefan Brors, Bernhard Block, Gudrun Brockmeyer sowie Frank Stöver erklärten schriftlich den Verzicht auf ihre Mitgliedschaft in der CDU.