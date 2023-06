Fünf Biogasanlagen sollen erweitert werden

Von: Ove Bornholt

Biogasanlagen wie diese sollen in der Wildeshauser Landgemeinde erweitert werden. Symbo © dpa

Kritik der Grünen, Zustimmung von anderen Parteien: Fünf Biogasanlagen in der Wildeshauser Landgemeinde sollen erweitert werden.

Wildeshausen – Betreiber von fünf Biogasanlagen in der Landgemeinde haben ihre Erweiterungspläne am Donnerstagabend im Wildeshauser Bauausschuss vorgestellt. Sie alle eint das gleiche Problem: Die alte Vergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz läuft aus. Deswegen, so ihre Argumentation, müssten sie die Anlagen erweitern oder stilllegen. Während Teile der Politik grundsätzliches Einverständnis signalisierten, reagierten andere Ratsmitglieder skeptisch. Formelle Beschlüsse gab es jedoch nicht, da erst einmal die Projekte vorgestellt wurden.

Wie berichtet, handelt es sich bei den Investoren um Jörn Ahlers aus Düngstrup, der ein Solo-Projekt verfolgt, und vier Anlagenbetreiber aus Bühren, Heinefelde und Düngstrup, die sich zusammengeschlossen haben. Ahlers war im Ausschuss zuerst an der Reihe. „Wir wollen nach vorne, wir müssen nach vorne“, sagte er. Schon im vergangenen Jahr hatte er die Erweiterung seiner Anlage in Düngstrup der Politik und der Öffentlichkeit vorgestellt. Damals gab es noch deutliche Kritik, weil der Lastwagenverkehr stark zunehmen sollte.

Landwirte stellen ihre Pläne im Bauausschuss vor

Darauf hat der Landwirt reagiert und stellte nun eine etwas abgespeckte Version vor, die allerdings mit einer erhöhten Investition einhergeht. Statt wie bisher zehn Millionen Euro würde die Umsetzung nun rund zwölf Millionen Euro kosten. Vor allem will Ahlers auf die Verarbeitung von Stroh setzen und damit nicht mehr so viel Mist verwenden, wie ursprünglich vorgeschlagen war. Das hat aus Verkehrssicht einen großen Vorteil: „Bei Mist transportieren wir 40 bis 60 Prozent Wasser, bei Stroh hingegen 85 Prozent Trockensubstanz.“ Es brauche also weniger Fahrten, um die Anlage zu beliefern.

Bis zu 23 000 Tonnen Stroh könnte Ahlers im Jahr verarbeiten. Hinzu kämen 10 000 Tonnen Mist, 6 700 Tonnen Mais und 20 000 Tonnen Gülle. Letztere werde allerdings gepumpt, informierte Ahlers den Ausschuss. „Insgesamt ergibt sich so nur eine Mehrbelastung von ein Prozent bezogen auf den jetzigen Straßenverkehr im Dorf“, betonte er. Allerdings würde der Ausstoß der Anlage deutlich steigen. Und mit der Produktion von Biomethan ließe sie sich nach jetziger Einschätzung auch für längere Zeit wirtschaftlich betreiben.

Dann präsentierten sich die vier kooperierenden Betreiber. Alle Anlagen eint, dass ihre Leistung moderat steigen soll. Dafür sollen mehr landwirtschaftliche Reststoffe wie Gülle und Mist, aber auch Stroh eingesetzt werden. Das Biogas soll in einer oder zwei Anlagen in Biomethan umgewandelt werden. Für den Transport werden Fahrzeuge, aber auch Rohrleitungen verwendet. Wie die Planer vorrechneten, sind zurzeit insgesamt rund 4 000 Anlieferungen und 2 200 Abtransporte der Gärreste pro Jahr zu verzeichnen. Künftig wären es 5 400 Anlieferungen und knapp 3 100 Abtransporte. Allerdings verteilen sich die Fahrten auf alle vier Standorte.

Zu den Kritikern gehörte Klaus Schultze (Grüne). Das neue Konzept von Ahlers habe gegenüber dem alten zwar Vorteile, „aber wir haben immer noch Bedenken“, sagte er. Denn die Grundlage für die Produktion von Biogas sei die Massentierhaltung. „Und dafür werden Futtermittel importiert. Das müsste in die Bilanz einfließen.“

Ulrich Kramer (CDU) lobte hingegen das Ahlers-Konzept, „weil man vorhandene Infrastruktur nutzt“. Die CDU habe jedoch kein Interesse an einer Dorfspaltung. Deswegen sollte die Erweiterung aller Biogasanlagen in Düngstrup zentral geplant werden. Bürgermeister Jens Kuraschinski fragte, inwiefern die vier Betreiber und Ahlers kooperieren könnten. Alle Seiten versicherten, offen dafür zu sein. Es seien auch erste Gespräche geführt worden. Günter Lübke (Pro Wildeshausen), Claudia Gladen (CDW) und Marc Depken (FDP) signalisierten ebenfalls grundsätzlich Zustimmung.

Ahlers‘ Vorhaben ist am weitesten. Schon im vergangenen Jahr beschloss der Rat, die Änderung des Bebauungsplans anzugehen. Entsprechende Anträge der Betreiber-Kooperative müssten noch in den politischen Gremien beraten werden.