Führung über den Friedhof Wildeshausen: Wo die Toten ruhen und sich alles ändert

Von: Ove Bornholt

Friedhofsleiter Heiko Wittrock spricht bei einer Gästeführung über unterschiedliche Bestattungsarten. © bor

Vom Grabkeller zur Urnen-Stele: Heiko Wittrock führt eine Gruppe über den Wildeshauser Friedhof und zeigt, wie sich die Bestattungsriten verändert haben.

Wildeshausen – „Sterben will keiner. Und sich Gedanken darüber zu machen, wo man bleibt, ist nicht so einfach“, sagt Heiko Wittrock. Am Ende landen die meisten dann bei ihm. Seit mehr als 30 Jahren ist der Kleinenkneter beim Friedhof in Wildeshausen beschäftigt. Dort empfängt er am Mittwochnachmittag neun Frauen, die an der Gästeführung „Vom Leben und Sterben“ teilnehmen. Die meisten der Damen sind schon etwas älter. Das mag aber auch der Veranstaltungszeit geschuldet sein, um 14 Uhr müssen schließlich die meisten Menschen arbeiten.

Wittrock spricht frei von der Leber weg, macht auch mal einen Witz und verdeutlicht, wie stark sich die „ewige Ruhe“ in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat. Der Kleinenkneter beginnt die Tour beim Hauptgang. Gleich gegenüber der Kapelle befindet sich die Grabstelle der Familie Hoffmann. Der Name müssten vielen Wildeshausern etwas sagen, ist doch die Villa Hoffmannshöhe am Marschweg beziehungsweise am Huntetor eines der historischen Gebäude der Stadt. Die erste Beerdigung auf der Grabstelle fand 1861 statt. Mittlerweile gibt es nur noch wenige entfernte Verwandte der Familie, die nicht mehr in Wildeshausen wohnen. Eigentlich hätte das Grab eingeebnet werden sollen, „aber das ist ja Geschichte“, sagt Wittrock. Deswegen bleibt der schwarze, mannshohe Stein erhalten.

Pflegeleichte Gräber sind beliebt

Gegenüber ist es die „ewige Ruhe“ moderner: Dort befinden sich große, auf dem Boden liegende Grabplatten und Kiesbeete. Pflegeleicht sei das, meint Wittrock. Und weil der Sand in Wildeshausen verhältnismäßig viel Sauerstoff durchlässt, sei die Verwesung weiterhin möglich.

Weiter geht es. Rechts ab befindet sich am Rande eines Nebengangs eigentlich nur Gestrüpp. Doch darunter verbirgt sich einer der letzten drei Grabkeller auf dem Wildeshauser Friedhof. „Einmal war ich da unten“, erzählt Wittrock von Eichensärgen einer Familie aus Aumühle. Die Belüftung erfolge über Schlitze. Das Grab ist teilweise von einer rund 35 Zentimeter hohen Mauer umschlossen. „Rund 100 Jahre alt“, vermutet Wittrock. Auch in diesem Fall bleibt die Grabstätte erhalten, weil sie einen historischen Wert hat.

Müll auf dem Friedhof abgestellt

Ein paar Meter weiter regt sich der Friedhofsleiter dann etwas auf: Neben den Mülltonnen steht ein blauer Wäschekorb mit einem sehr langen „Kranz“ aus kleinen Schnapsflaschen und – als Krönung – einer Bananenschale. So etwas kommt wohl häufiger vor. Immer wieder würde auch Plastikmüll in die Biotonne geworfen, ärgert er sich.

Mittlerweile ist die Gruppe im Urnen-Bereich angekommen. Als Wittrock 1990 anfing, gab es genau eine Urnenbeisetzung. Dafür wurde ein kleiner Bereich des Friedhofs freigehalten. Inzwischen sind 60 Prozent der Gräber Urnen. Warum? Da kommen wir noch zu.

Erst einmal zeigt der Friedhofsleiter ein wahres Prachtstück, den Findling auf dem Grab von Dr. Fritz Strahlmann (1887 bis 1955). „Wie schwer ist der Stein?“, fragt Wittrock in die Runde. „8,7 Tonnen“, präsentiert er die überraschende Antwort. Auch dieses Grab will er aus historischen Gründen erhalten. Dass genau bekannt ist, wie viel der Findling wiegt, ist kein Zufall. Der Brocken wurde mit einem großen Kran verlegt, sodass dabei gewogen werden konnte.

8,7 Tonnen schwerer Findling

Nun geht es in den Urnengarten. Dort wurden seit 2008 mehr als 400 Menschen beerdigt. „Inzwischen sind 60 Prozent der Beisetzungen mit Urnen“, weiß Wittrock. Eigentlich seien die Stelen mit den Namen für Menschen, die keine Angehörigen in der Stadt haben. Aber für viele sei diese Art der Bestattung attraktiv.

Gleiches gilt für die Gemeinschaftsgrabanlage „Bi mi to huus“ um die Ecke – dort können Särge bestattet werden, und die Hinterbliebenen müssen ebenfalls keine Beetpflege mehr betreiben. Das Modell ist noch recht neu. Man muss eben mit der Zeit gehen. Auch auf einem Friedhof.

Kaum zu erkennen: Einer der letzten drei Grabkeller auf dem Wildeshauesr Friedhof. © bor