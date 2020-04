Frühlingsgrüße für Senioren

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Unsere Zeitung und Eltern aus Wildeshausen starten gemeinsam eine Aktion, um Senioren in Altenheimen, die wegen der Coronakrise viel Zeit drinnen verbringen müssen, eine Freude zu machen – und zwar mit selbst gebastelten Frühlingsgrüßen. Ostern steht vor der Tür. Doch wie Bundeskanzlerin Angela Merkel gesagt hat, wird dieses Jahr alles anders: keine großen Familientreffen, keine Teilnahme am Gottesdienst in der Kirche und keine Besuche bei Senioren in Altenheimen. Gerade in dieser angespannten Situation möchte Christin Rollié aus Wildeshausen gemeinsam mit weiteren Eltern und Kindern den älteren Leuten eine Freude machen.

„Wir von der St.-Peter-Schule haben in den Familien mit den Kindern gebastelt und die Werke dann am Mittwoch dem Pflegezentrum Johanneum überreicht. Ein paar von uns haben beschlossen, weiter zu machen, um die Frühlingsgrüße auch in andere Einrichtungen zu bringen“, sagt sie. Bis jetzt ist schon jede Menge schöne Frühlings- und Osterdeko entstanden – von knallgelben Küken über bunte Ostereier bis hin zu fröhlich lachenden Sonnen.

Das soll aber nicht das Ende der Fahnenstange sein. Rollié und ihre Mitstreiter hoffen, dass noch viele weitere Wildeshauser, egal ob Kinder oder Eltern, für Senioren basteln. Dabei seien Fensterbilder oder Dekoration, die sich an die Scheibe kleben lässt, zu bevorzugen, findet Rollié, die mit ihren Kindern ebenfalls weiterhin zu Schere und Papier greift. Aber natürlich sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und eine Altersbeschränkung gibt es auch nicht: Jeder kann mitmachen.

Wer sich an der Bastelaktion beteiligen möchte, kann die Frühlingsgrüße noch bis Mitte kommender Woche in der Redaktion unserer Zeitung an der Bahnhofstraße 13 in Wildeshausen abgeben. Entweder vorne an der Geschäftsstelle in den Briefkasten werfen oder hinten an der Tür an der Rückseite des Gebäudes (beim Parkplatz) klingeln. Dann kommt jemand und nimmt die Deko in Empfang. Wir verteilen sie je nach Interesse an die Altenheime in der Region. Die Eltern haben bei verschiedenen Einrichtungen in Wildeshausen vorgefühlt, die ihrerseits bereits großes Interesse an dieser Aktion signalisiert haben.