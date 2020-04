Frühgeschichte hinter der Kläranlage

Wildeshausen - Von Dierk Rohdenburg. Wenige hundert Meter hinter der Kläranlage wird nach Angaben der Bezirksarchäologin Dr. Jana Esther Fries in den Marschwiesen der Kreisstadt schon bald ein „interessantes Stück Wildeshausen“ zum Vorschein kommen, das rund 2 000 Jahre lang unter der Erde verborgen lag.

Dort, wo seit dem Herbst Ausgleichsflächen für den Bebauungsplan 19 (Erholungs- und Freizeitzentrum Krandel) der Stadt Wildeshausen angelegt werden, hatte eine aufmerksame Bürgerin im Februar bemerkt, dass im ausgebaggerten Boden Scherben zum Vorschein kamen.

Oberboden muss entfernt werden

Das Niedersächsische Landesamt für Denkmalschutz und Archäologie sowie die Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises Oldenburg kümmerten sich darum und gaben eine Untersuchung in Auftrag. Der Bericht liegt nun vor und ist unzweifelhaft: „Man kann hier nicht einfach so weiter ausbaggern“, fasst Fries zusammen. „Hier muss ganz sorgfältig der Oberboden entfernt werden, um die Befunde zu sichern.“

Die ersten Erkenntnisse haben ergeben, dass sich in dem Bereich in der Zeit von Christi Geburt bis etwa 200 Jahre danach eine Siedlung mit Pfahlgründungen sowie Gruben befunden haben dürfte. „Es sind sogar Hausgrundrisse zu erkennen“, berichtet Fries. Dazu kämen jede Menge Scherben aus Keramik. Vermutlich handele es sich um Reste von Ess- und Kochgeschirr sowie von Vorratsbehältern. Für Sammler haben die Funde keinen besonderen Wert, aber für die Archäologie umso mehr. „Das Gold steckt in der Erkenntnis“, so Fries. Man könne so mehr darüber erfahren, wo, wie und wann in Wildeshausen gesiedelt wurde.

Fläche umfasst rund 1,6 Hektar

Im Bereich der neuen Funde sind in den kommenden Wochen rund 1,6 Hektar Fläche abzuarbeiten. Am Donnerstagabend befasste sich der Verwaltungsausschuss mit dem Thema. Die Stadt muss nämlich den Auftrag für eine Baggerprospektion erteilen, bei der der Oberboden entfernt und in den darunter liegenden Bereich geschaut wird.

Wie teuer die zusätzliche Maßnahme genau wird, ist nach Angaben von Hans Ufferfilge, Pressesprecher der Stadt, noch nicht geklärt. Ziel sei es, möglichst schnell mit den Ausgleichsflächen fertig zu werden. Dort soll zusätzlicher Platz für Hochwasser geschaffen werden, weil an anderen Stellen Überschwemmungsflächen bebaut wurden.

Exponate für das Urgeschichtliche Zentrum?

Was mit den frühgeschichtlichen Fundstücken konkret geschehen soll, ist noch nicht klar. Denkbar wäre, dass sie in einem neuen Urgeschichtlichen Zentrum Platz finden. „Wir sind sehr interessiert daran, dass sie öffentlich zu sehen sind“, so Fries. Zunächst aber müsse man erst mal die Befunde sichern.