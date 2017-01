Frische Eier und Kartoffeln bald aus dem Automaten

Hofladen Helms eröffnet Zweigstelle im ehemaligen Sternberg-Kiosk

+ Wolfgang Helms hat den Automaten schon programmiert. Bald wird er an der Harpstedter Straße aufgestellt.

WILDESHAUSEN - Von Joachim Decker. 30 Jahre lang war der Kiosk Sternberg an der Harpstedter Straße in der Kreisstadt ein Stück Wildeshausen. Am 31. Dezember aber haben Ursula und Hans Sternberg die Tür zum letzten Mal geschlossen, den Kiosk gibt es nicht mehr. Aber schon morgen kommt wieder Leben in die Räume. Und das in Form einer Zweigstelle des Hofladens Helms in Lohmühle.

Wir haben den Laden, der von den Eheleuten Wolfgang und Ilse Helms sowie Junior Patrick betrieben wird, besucht, um mehr zu erfahren. Mit dabei ist zudem Senior Alfred Helms, der auch mit 85 Jahren noch immer da anpackt, wo er gebraucht wird. „Seit rund 25 Jahren haben Ursula und Hans Waren von uns im Kiosk verkauft. Unter anderem Eier und Kartoffeln“, erzählt Helms. Mit Schließung des Geschäftes hätten dann sehr viele Kunden nachgefragt, wo sie diese Waren denn nun beziehen können. „So kam es, dass wir von den beiden gefragt wurden, ob wir uns im Kiosk eine Zweigstelle vorstellen könnten. Sternbergs hatten zwar einige Nachfragen von Interessenten für die Räumlichkeiten, aber sie wollten etwas ruhiges im ehemaligen Kiosk haben.“

Nach reiflichen Überlegungen und Gesprächen in der Familie sei schließlich die Entscheidung gefallen, die Räume anzumieten. „Zunächst öffnen wir nur donnerstags von 14 bis 18.30 Uhr, um zu sehen, wie und ob es anläuft“, betont Wolfgang Helms. Angeboten werden zunächst Eier aus Bodenhaltung, Kartoffeln und Saisongemüse. „Eben so, wie auch hier im Laden“, so Helms. Es könne aber durchaus sein, dass einige Berufskollegen auch für die neue Stelle einige Waren beisteuern, die mit vermarktet werden können: „Das ist auch hier der Fall. Zum Beispiel bekommen wir Äpfel aus dem Alten Land.“

„Eier und Kartoffeln können die Kunden an der Harpstedter Straße aber schon bald 24 Stunden am Tag kaufen“, sagt Helms und präsentiert einen Automaten: „Der wird im Außenbereich aufgestellt und mit Eiern und Kartoffeln befüllt. Da der Automat eine Wechselvorrichtung hat, ist passendes Kleingeld nicht erforderlich, er nimmt Hart- und Papiergeld.“

Helms geht davon aus, dass auch dieses Angebot gerne angenommen wird. „Nicht umsonst haben die Kunden nachgefragt, was denn nun wird, wenn der Kiosk geschlossen wird. Vielen, es sind auch einige ältere Menschen dabei, ist der Weg bis hierher zu uns einfach zu weit. Was ich natürlich verstehen kann.“ Da die Kunden nicht zu ihm kommen könnten, komme er eben nun zu ihnen: „Es ist auch angedacht, je nach Saison die Öffnungszeiten noch zu erweitern. Schließlich ist es ein recht großes Einzugsgebiet. Wir warten zunächst erstmal ab, wie sich alles entwickelt.“