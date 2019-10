Freundschaften gehen durch den Magen

Wildeshausen/Landkreis - Von Lara Terrasi. Nicht nur Musik kann Menschen verschiedener Kulturen miteinander verbinden, sondern auch das gemeinsame Kochen und Essen. Das dachten sich auch Marion Unkraut und Ilka Plange, Mitarbeiterinnen im Bereich Integration des Landkreises Oldenburg, die ein besonderes Integrationsprojekt in die Wege geleitet haben: ein Kochbuch.

Sechs Kochgruppen aus Ahlhorn, Ganderkesee und Wildeshausen, bestehend aus Menschen unterschiedlicher Kulturen wie beispielsweise aus Russland, Syrien, Deutschland, Afghanistan, der Türkei oder Aserbaidschan, haben gemeinsam mit Ehrenamtlichen verschiedenste Gerichte zubereitet und Rezepte gesammelt. In dem Buch finden sich 24 Gerichte von Baklava über einen türkischen Salat bis hin zu Bulgursalat. 2017 haben die Teilnehmer begonnen, sich regelmäßig zu treffen.

Das Buch trägt den Titel „Grenzenloses Kochvergnügen“ und wurde am Mittwochnachmittag in der Kantine des Kreishauses in Wildeshausen vorgestellt. Der Erste Kreisrat Christian Wolf begrüßte die Mitwirkenden sowie Geflüchteten und sprach insbesondere den Ehrenamtlichen seinen Dank aus. „Ohne Ehrenamt geht das nicht. Das gemeinsame Kochen kann ein freundschaftlicher und integrativer Moment sein. Durch das Projekt sind viele Kontakte und Freundschaften entstanden“, freute sich Wolf.

Monika und Erich Kurzawski vom „Arbeitskreis Flüchtlinge“ aus Ganderkesee haben als Ehrenamtliche das Projekt mit organisiert. Unterstützung erhielten sie dabei von der Migrationssozialarbeiterin Sandra Baba, die sich dank ihrer arabischen Sprachkenntnisse mit den Teilnehmern verständigen konnte. Monika Kurzawski berichtete von ihren Erfahrungen: „Die Teilnehmer haben zum Beispiel die deutsche Sprache und Schrift kennengelernt, weil wir Einkaufszettel und Rezepte aufgeschrieben haben, aber auch typisch deutsche Produkte. Sie haben auch Selbstvertrauen bekommen. Anfangs habe ich die Geflüchteten sehr verschreckt erlebt, und einige können auch immer noch nicht über ihre Flucht sprechen, aber es sind viele Freundschaften entstanden.“ Baba hat die Teilnehmer betreut und mit ihnen entschieden, was gekocht werden sollte. „Wir haben uns vorher zusammengesetzt und geschaut, was wir zubereiten können. Es hat viel Spaß gemacht“, sagte sie. Der Aussage schloss sich auch Teilnehmerin Einas Mansour an: „Es war sehr schön und ich bin glücklich“, sagte sie und lächelte. Das Kochbuch kann im Internet unter www.oldenburg-kreis.de heruntergeladen werden.