Freiwilligenagentur „mischMIT“ kämpft ums Überleben

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Bedauern den Rückzug der Gemeinde Dötlingen: Dieter Brüggmann (l.) und Thorben Kienert. © dr

Wildeshausen – In Zeiten, in denen gerade in der Lokalpoltik mit Nachdruck der Wert des Ehrenamtes betont wird, muss der Trägerverein Freiwilligenagentur Wildeshausen schwere finanzielle Verluste hinnehmen.

„mischMIT!“ erhält im nächsten Jahr keine 3.000 Euro mehr von der Gemeinde Dötlingen für die Arbeit vor Ort (wir berichten). Auch der Landkreis Oldenburg stellte seine Zuwendungen für das Engagement in Dötlingen in Höhe von 1.500 Euro ein.

Damit arbeitet die Agentur ab dem 1. Januar nur noch in der Stadt Wildeshausen, die das Projekt mit 15.000 Euro jährlich unterstützt.

Dieses Geld sowie Zuwendungen durch das Land Niedersachsen, Mitgliedsbeiträge und Spenden werden nicht reichen, um die Freiwilligenagentur dauerhaft abzusichern. „Wir müssen dringend Lösungen finden“, so Dieter Brüggmann, Vorsitzender des Vereins. „Wir müssen Einnahmen generieren.“ Andernfalls stehe das Projekt vor dem Aus. Daran hingen in Verbindung mit der Selbsthilfekontaktstelle und der Ehrenamtsberatung zwei Vollzeit- und zwei Teilzeitstellen.

Verein wurde vor zehn Jahren gegründet

Der Verein war vor zehn Jahren gegründet worden. In den ersten fünf Jahren baute er seine Strukturen erfolgreich in Wildeshausen auf. Im Rahmen von Pilotprojekten gab es ab 2018 jeweils zweijährige Engagements in Hatten, Großenkneten, Harpstedt und Dötlingen. Diese Projekte – bis auf das in Dötlingen – wurden aus unterschiedlichen Gründen beendet.

Über die Begründung für das jetzige Aus in der Gemeinde Dötlingen sind Brüggmann sowie der Geschäfsführer von „mischMIT!“, Thorben Kienert, sehr enttäuscht. Die Zahl von 55 vermittelten Ehrenamtlichen sei gar nicht so schlecht und die Behauptung, der Verein „Wi helpt di“ sei ebenfalls in der Gewinnung von Ehrenamtlichen aktiv, sei nicht zielführend, so Brüggmann und Kienert.´„Wir haben ,Wi helpt di‘ allein sechs Ehrenamtliche vermittelt“, berichten sie. Der Verein sei zudem ausschließlich in der Seniorenarbeit tätig. „Es gibt aber bei mehr als 43 Vereinen in der Gemeinde Dötlingen einen großen Bedarf. Die suchen händeringend nach Ehrenamtlichen“, berichtet Kienert. Er betont, dass es viel Arbeit bedeutet habe, in Dötlingen die erforderlichen Strukturen aufzubauen. Man habe hohe Qualitätsstandards und könne für die Ehrenamtlichen viel tun.

„Unterstützung des Ehrenamtes ist eine Haltung“

„Das geht weit über die Vermittlung hinaus“, ergänzt Brüggmann. Die Unterstützung des Ehrenamtes sei zudem eine Haltung. Es stimme ihn nachdenklich, wenn beispielsweise in Dötlingen dafür keine Unterstützung mehr geleistet werde. Dazu komme, dass in Wildeshausen das Mehrgenerationshaus geschlossen werde, das ebenfalls viele Angebote ehrenamtlichen Engagements unterstützt habe.

Mit einem Scheitern des Trägervereins Frewilligenagentur könnten auch die Selbsthilfekontaktstelle und die Ehrenamtsberatung aufgelöst werden. Laut Brüggmann wäre das ein weiterer Schlag ins Gesicht. Schließlich habe man ein „gutes Produkt“.

„Ohne Kampf geben wir nicht auf“, so Brüggmann. „Wir hoffen auf eine bessere Situation.“ Den Wegfall der Leistungen von „mischMIT!“ würden die Kommunen schnell spüren, beispielsweise auch bei der Flüchtlingsarbeit, in Schulen sowie in Sportvereinen und der Seniorenarbeit.