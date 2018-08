Freiwillige Putzkolonne rückt am Wildeshauser Ehrenmal an

Unter dem Titel „Helden schrubben“ soll am Freitag, 17. August, ab 8 Uhr das Ehrenmal auf dem Burgberg in Wildeshausen von Sprüchen, Schmierereien und Zeichnungen befreit werden. Die Namen der 398 Wildeshauser Kriegstoten des Ersten und Zweiten Weltkrieges, denen mit diesem Ehrenmal gedacht wird, sind zum Teil kaum noch erkennbar. Auf Initiative von Susanne Petermann hatte sich schon vor Wochen eine Initiative gegründet (wir berichteten), die gemeinsam putzen möchte. Unter den Freiwilligen sind Eltern, die gemeinsam mit ihren Kindern helfen wollen. Die Reservisten der Bundeswehr sind ebenso dabei wie Mitglieder der Jusos. Die Gebäudereinigungsfirma Fluid wird Geräte stellen, Getränke Nordmann alkoholfreie Kaltgetränke. Michael Kramer, ein Mitarbeiter des Reinigungsmittelherstellers Lithofin, prüfte bereits während seines Urlaubes, welche Reinigungsmittel am besten wirken und putzte schon mal vor. Sogar Bürgermeister Jens Kuraschinski wird ab 10 Uhr putzen. Besonders hervorzuheben ist, dass die Privatschule Gut Spascher Sand ab 9 Uhr mit einer achten Klasse zum Burgberg kommt.

Über eine Spendenaktion kam zudem Geld für Putzmittel, Schrubber sowie Handschuhe zusammen. Die Aktion „Helden schrubben“ soll am Sonnabend um 18 Uhr beendet sein. Wer helfen möchte, kann gerne vorbeikommen.