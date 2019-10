Ab Freitag kommen die Fugen raus

Sanierung des historischen Rathauses beginnt in der Häusing / Gerüst steht bereits

+ Die Gerüstbauer sind wieder da: Ab Freitag sollen die Fugen im Mauerwerk des historischen Rathauses ausgehämmert werden. Foto: dr

Wildeshausen – Nun soll eine schier unendliche Geschichte möglichst schnell zu einem guten Abschluss gebracht werden: Am Freitag startet ein Fachbetrieb aus dem Emsland mit der Erneuerung der Fugen am historischen Rathaus von Wildeshausen. Das teilte Baudezernent Manfred Meyer am Dienstag auf Nachfrage unserer Zeitung mit.