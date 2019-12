Freie Fahrt auf der Autobahn, aber nur bis März

Wildeshausen – Gute Nachrichten vor dem Weihnachtsfest für alle Autofahrer, die die A 1 im Bereich zwischen Wildeshausen und Groß Ippener befahren: Seit dem Wochenende ist die Baustelle in Fahrtrichtung Wildeshausen komplett abgeräumt. Auf der gegenüberliegenden Seite müssen sich die Autofahrer jedoch noch ein wenig gedulden, bis es ungehindert weitergeht.

Nach Auskunft von Horst Dietz, Leiter der Autobahnmeisterei Wildeshausen, gilt auf der Strecke in Fahrtrichtung Kreisstadt aber weiter Tempo 80, weil zunächst die Schlemme auf der neuen Fahrbahn abgefahren werden muss. „Anschließend machen wir eine Griffigkeitsmessung mit einem Fahrzeug“, kündigt Dietz an und rechnet damit, dass danach wieder freie Fahrt für alle gilt. Auf der anderen Seite ist damit erst nach Weihnachten zu rechnen. Dort steht noch die Trennwand der Baustelle, und die alten Markierungen müssen entfernt werden.

Die Freude über den Abschluss der Arbeiten dürfte ohnehin nur wenige Monate anhalten. Bereits im März gibt es an gleicher Stelle auf einer Länge von 3,5 Kilometer wieder aufwendige Neubau- und Sanierungsmaßnahmen. „Die andere Fahrspur, über die der Baustellenverkehr lief, ist auch kaputt“, so Dietz. Konkret bedeutet das, dass der Verkehr auf genau dem gleichen Streckenabschnitt wieder verschwenkt wird. Der gesamte Verkehr läuft dann im „4+0-Verfahren“ auf der neuen Fahrbahn. „Das hat sich bewährt“, so Dietz mit Blick darauf, dass es im vergangenen halben Jahr kaum Staus und keine Unfälle gab. „Immer dann, wenn es Rückstau gibt, ist die Gefahr von Unfällen besonders groß“, betont er. Hoffnung auf komplett baustellenfreie Zeiten kann er den Benutzern der A 1 für die kommenden Jahre allerdings nicht machen. Denn schon jetzt ist klar, dass das hinter dem jetzt freigegebenen Abschnitt liegende Teilstück bis Wildeshausen und darüber hinaus ebenfalls saniert werden muss. Noch steht nicht fest, wann genau das sein wird. Denkbar wäre, dass gleich ein größerer Bereich komplett saniert wird, um für die nächsten Jahre auf einem längeren Teilstück Ruhe zu haben. Vielleicht so lange, bis die Autobahn zwischen dem Ahlhorner Dreieck und dem Dreieck Stuhr sechsspurig ausgebaut wird. Immerhin sind in diesem Bereich schon die Vermesser aktiv. dr