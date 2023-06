Freibadsanierung in Wildeshausen ausgesetzt: Die Konsequenzen waren absehbar - ein Kommentar

Von: Dierk Rohdenburg

Hier wird auch in Zukunft nicht geschwommen: Das Freibad in Wildeshausen bleibt vorerst geschlossen. © Stadt

Ein Kommentar zur dauerhaften Schließung des Schwimmerbeckens in Wildeshausen.

Hinterher ist man immer schlauer, aber vorher hätte man wissen müssen, was irgendwann passiert: Jedem, der in der Stadt Wildeshausen Verantwortung trägt, hätte klar sein müssen, dass das Freibad im Krandel bald nicht mehr nur ein Sanierungsfall sein wird, sondern, dass es irgendwann gar nicht mehr wirtschaftlich genutzt werden kann.

Nun ist das Becken erneut undicht und auf absehbare Zeit bis mindestens Frühling 2025 wird dort niemand schwimmen können. Eine Reparatur dürfte richtig teuer werden, und vielleicht tritt schon wenige Tage später an anderer Stelle ein neuer Schaden auf. Ein Neubau oder eine Sanierung sind in diesem Jahr wohl kaum noch zu realisieren. Geld steht dafür auch nicht im Haushalt. Ein Nachtragshaushalt ist erst für den Herbst geplant.

Es stellen sich Fragen: Warum sucht die Stadt erst jetzt nach Lösungen, wie das Freibad kostengünstig saniert werden kann? Das hätte man auch schon erledigen können, als die veranschlagten Baukosten im Jahr 2020 von rund fünf auf 7,5 Millionen angestiegen waren. Und warum steht noch immer nicht fest, ob der Bund die im Jahr 2019 zugesagte Förderung von 50 Prozent der Sanierungskosten in Höhe von 5,4 Millionen Euro weiter übernimmt? Die Politik hatte bereits im Dezember beschlossen, die Planungsleistungen in den Haushalt einzustellen. Somit hätte ein Planer doch gleich – oder spätestens mit Genehmigung des Haushaltes – eine verbindliche Zusage in Berlin einholen müssen, um dann richtig in die Planungen einzusteigen.

Für eine Kreisstadt ist es ein Desaster, neben der Ruine eines Nichtschwimmerbeckens auch noch ein leeres Schwimmerbecken zu haben. Das hätte vermieden werden können, wenn man zu Zeiten von niedrigen Zinsen konsequent eine günstige Lösung gesucht hätte, die zur Hälfte vom Bund bezahlt wird. Schließlich wusste man schon damals, was passieren wird, wenn man gar nichts macht.