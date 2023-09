Freibadsanierung in Wildeshausen unter Finanzierungsvorbehalt

Von: Dierk Rohdenburg

Wildeshausen – Der Wildeshauser Stadtentwicklungsausschuss hat sich am Donnerstagabend einstimmig für eine Realisierung der Variante 2 bei der Sanierung des Freibades entschieden. Allerdings wird es vor der endgültigen Weichenstellung des Verwaltungsausschusses am 14. September noch eine Finanzklausur sowie einen Finanzausschuss geben.

Der Eigenanteil der Stadt bei der Sanierung nach Variante 2 liegt nach letzten Berechnungen bei 3,29 Millionen Euro, der maximale Zuschuss des Bundes beträgt 2,41 Millionen Euro zu den Gesamtkosten von 5,7 Millionen Euro. Die Variante sieht ein 50-Meter-Becken für Schwimmer und Nichtschwimmer vor, das mit Folie ausgekleidet wird. Die Sommerumkleide fällt weg. Die Sprunganlage wird abgebrochen und neu gebaut. Dazu kommen unter anderem eine Breitwellentrutsche und ein Planschbecken.

Die Planungen stießen bei den meisten Ausschussmitgliedern grundsätzlich auf Zustimmung. Die Finanzierung hingegen sehen viele Politiker als großes Problem an. Kämmerer Thomas Eilers wies auf die bereits erfolgten Konsolidierungsmaßnahmen für den aktuellen Doppelhaushalt hin. Man habe so die geplante Neuverschuldung unter 20 Millionen Euro halten können. Die Stadt müsse aber in den kommenden Jahren mit deutlich höheren Belastungen durch die Inflation, höhere Löhne und Energiekosten rechnen. Viele geplante Projekte seien noch nicht realisiert. Auch die Steuerschätzung sei sehr pessimistisch ausgefallen, so Eilers. Und durch das Wachstumschancengesetz der Bundesregierung drohe weiteres Ungemach, weil die Steuereinnahmen einbrechen würden. Unter dem Strich müssten die Konsolidierungsbemühungen im geplanten Nachtragshaushalt deutlich verstärkt werden. Die Neuverschuldung übersteige aber wohl dennoch die 20 Millionen Euro-Grenze, was Probleme mit der Kommunalaufsicht bringen könne, so Eilers.

Belastung für den Ergebnishaushalt: 250.000 Euro jährlich

Die Stadt hatte bereits in ihrer Vorlage ausgeführt: „Die sich aus der Freibadsanierung ergebende Mehrbelastung im Aufwandsbereich des Ergebnishaushaltes wird sich auf etwa 250.000 Euro jährlich belaufen.“

Zunächst hatte Baudezernent Manfred Meyer dem Ausschuss erläutert, dass der vor rund neun Monaten vorgelegte Sanierungsvorschlag der CDU für das Freibad bei den aktuellen Planungen keine Rolle gespielt hatte. „Weder das Ingenieurbüro noch der Planer konnten die genannten Zahlen verifizieren“, so Meyer. Die Kritik am zu verwendenden Material – glasfaserverstärkter Kunststoff – sei nicht gerechtfertigt. Er habe gerade ein Bad besucht, bei dem es die befürchtete Osmose nicht gegeben habe.

Bauprojekt muss bis Ende 2024 abgeschlossen werden

Der Zeitplan für die Sanierung ist laut Meyer extrem ambitioniert. Der Förderbescheid aus Berlin müsse nach einer dreimonatigen Bauprüfung durch das Land bis Ende des Jahres vorliegen. Der erste Spatenstich müsse ebenfalls noch in 2023 erfolgen. Zudem müsse die Sanierung bis Ende 2024 weitgehend abgeschlossen sein.

„Wenn man die Zahlen sieht, dann können wir uns ein Freibad nicht leisten“, so Evelyn Goosmann (SPD). Eine Kreisstadt ohne Freibad sei allerdings eine Katastrophe. Man müsse die Konsolidierung ernster nehmen als im vergangenen Jahr.

„Natürlich brauchen wir ein Freibad“, sagte Rainer Kolloge (UWG). Er kritisierte die „zutiefst verlogene Diskussion“ der vergangenen Jahre. Die UWG sei immer für die Sanierung gewesen, „aber das finanziert sich nicht von selbst“. Der Bürger wisse, dass die Steuern erhöht werden müssten. Frank Voigt (AfD) erklärte in diesem Zusammenhang, dass er wohl nun eine Grundsteuererhöhung mittragen werde. Im vergangenen Jahr habe er sie noch wegen der zusätzlichen Belastung der Bürger abgelehnt, sagte er. Aber eine Badsanierung sei unumgänglich – allerdings nicht als Naturbad.