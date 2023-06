Freibad-Sanierung: Verschuldung und Steuererhöhung drohen

+ © Stadt Hier wird auch in Zukunft nicht geschwommen: Das Freibad in Wildeshausen bleibt vorerst geschlossen. © Stadt

Die Politik macht sich Gedanken zur Sanierung des Freibads: Dabei bleiben viele Fragen offen. Zum Beispiel die Finanzierung.

Wildeshausen – Am Ende der Debatte zur Freibadsanierung am Donnerstagabend im Wildeshauser Stadtrat blieben viele Fragen offen. Wann wird saniert? Wie teuer wird es? Wie wird die Maßnahme finanziert? „Die Verwaltung wird beauftragt, die notwendigen Voraussetzungen (Planung, Finanzierung, Umsetzung) für eine schnelle Sanierung sicherzustellen und umzusetzen“, lautete der Beschluss, dem bis auf Karl Schulze Temming-Hanhoff alle zustimmten. Einige Ratsmitglieder waren optimistisch, andere skeptisch und einer stellte die Frage nach der Verantwortung für die faktische Schließung des Freibads auf unbestimmte Zeit.

Bürgermeister Jens Kuraschinski führte ins Thema ein und betonte: „Ein großer Teil des Rats und ich auch wollen das Bad sanieren.“ Das wird wohl nicht ohne Kredite gelingen. „Diese Neuverschuldung müssen alle Wildeshauser bezahlen“, unterstrich Kuraschinski. Schon jetzt werde das Freibad mit jeweils zehn Euro pro Besuch von der Stadt subventioniert. „Es wird eine schwere Aufgabe, den Nachtragshaushalt mit Bad-Sanierung zu schnüren. Ich gehe davon aus, dass das nicht ohne Steuererhöhung gehen wird.“

Hoffnung, aber auch Skepsis bei den Ratsmitgliedern

Ulrich Kramer (CDU) setzt auf die Wildeshauser. „Was die Alexanderkirche mit dem Orgelförderverein geschafft hat, vielleicht können wir das auch als Stadt. Wir müssen kreativ sein und zum Beispiel Fliesen verkaufen“, spielte er auf Orgelpatenschaften an.

„Der Erhalt des Freibads ist die Priorität für unsere Bürger“, betonte Christin Rollié (CDW). „Wir sind deswegen als populistisch beschimpft worden und freuen uns sehr, dass das Thema Fahrt aufnimmt. Wir haben aber auch keine Patentlösung.“

Auf der anderen Seite wurde zu Vorsicht gemahnt. „Mir wurde viel zu oft gesagt, dass wir das Bad sanieren. Wir steigen in die Planung ein. Wer weiß denn, was da noch kommt?“, warnte Stephan Dieckmann (SPD). Die Sanierung könne angesichts der maroden Technik eine ganz schwere Aufgabe werden.

Marko Bahr (FDP) erinnerte an andere Verpflichtungen der Stadt. „Wir konzentrieren uns alle nur aufs Freibad, haben aber die Erweiterung der Hauptschule und die Ganztagsbetreuung vor der Brust.“ Wenn das Krandelbad irgendwann zu teuer werde, „dann geht es halt einfach nicht. Wir dürfen uns nicht in die Verschuldung stürzen.“

Kreszentia Flauger (Linke) betonte ebenfalls: „Wir können nicht so tun, als würden wir dafür alles andere liegen lassen können.“ Beim Hallenbad-Neubau vor mehr als zehn Jahren habe die Stadt zu Spenden aufgerufen. Da sei aber wenig zusammengekommen, erinnerte sie.

Andere Aufgaben nicht vernachlässigen

„In erster Linie geht es doch um Bildung, um eine Leistungssteigerung in den Grundschulen“, ordnete Wolfgang Däubler (UWG) die Freibad-Sanierung ein. „Wie wir mit der Hauptschule umgehen, ist doch eine Sauerei“, verwies er auf die lange verschobene Erweiterung.

Bodo Bode (Pro Wildeshausen) hinterfragte, wie es überhaupt zum jetzigen Zustand kommen konnte. „Worauf die Öffentlichkeit einen Anspruch hat, ist, dass wir über Verantwortlichkeit reden“, sagte er. „Qua Amt ist der Bürgermeister verantwortlich als übergeordneter Betriebsleiter. Verantwortlich sind auch die Stadträte der beiden vorhergehenden Wahlperioden. Verantwortlich ist aber auch dieser Rat.“

Das nahm Rainer Kolloge (UWG) mit einem gewissen Schmunzeln zur Kenntnis. „Der Bürgermeister ist verantwortlich, frühere Räte, ein kleines bisschen dieser Rat, nur nicht Bodo Bode. Das muss man erst einmal bringen.“

So läuft die Erstattung der Fahrtkosten zu anderen Bädern:

In der Sitzung wurde auch erläutert, wie die Erstattung der Fahrtkosten zu anderen Bädern läuft. Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu einem Freibad außerhalb Wildeshausens fährt, kann sich die Kosten von der Stadt erstatten lassen. Dafür stellte der Rat 10 000 Euro bereit. Die Bedingungen wurden am Donnerstagabend im Rat präzisiert. Die Regelung gilt nur für Bäder im Umkreis von 30 Kilometern. Monatstickets sind davon ausgenommen. Pro Person werden maximal zehn Euro erstattet. Und zwar vom 1. Juli bis zum 15. September – also im Rahmen der üblichen Freibadsaison. Die Bürger können mit ihrem Bus- oder Bahnticket sowie der Eintrittskarte für das Freibad im Stadthaus vorstellig werden, wo ihnen das Geld ausgezahlt wird.