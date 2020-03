Vortrag an der BBS Wildeshausen: Ein Frauenbild wie 1933

Rechtsextreme Mädchen und Frauen sind nicht erst seit Beate Zschäpe ein Problem in Deutschland. Ein Vortrag an der BBS Wildeshausen thematisierte die aktuelle Situation. Anlässlich des Weltfrauentags ging es dabei auch um die sexistische Ideologie der alten und neuen Nazis.

Wildeshausen – Menschenverachtende Ideologie kann durchaus in hübscher Verpackung daherkommen. Ein Tattoo zum Beispiel, von bunten Blumen umrankt, in deren Mitte „Jedem das Seine“ steht, die Inschrift am Eingang des Konzentrationslagers Buchenwald. Oder ein leckerer Kuchen, sorgfältig dekoriert mit einem Hakenkreuz aus Kakao. Oder ein Youtube-Video, in dem eine gut geschminkte junge Frau davon erzählt, wie schwierig es ist, sich als rechtsextrem zu outen.

Unter dem Titel „Mädchen und Frauen im Rechtsextremismus – eine unterschätzte Gefahr“ hatten die Gleichstellungsbeauftragten Sonja Weiß und Christa Evers sowie die Politikfachbereichsleiterin Claire Smith der Berufsbildenden Schulen (BBS) am Dienstagvormittag zu einem Vortrag eingeladen. Die Referentin vom Bremer Lidice-Haus, das als Jugendbildungsstätte Angebote und Beratung rund um Demokratie macht, möchte ungenannt bleiben. Denn seit Herbst verfolgt die Fachstelle Rechtsextremismus und Familie, bei der sie arbeitet, ein Sicherheitskonzept zum Schutz ihres Teams, das sich auf die Veröffentlichung von Namen und Fotos bezieht. Nichtsdestotrotz seien Termine wie dieser wichtig, fand die Referentin. Das zeigte auch die Resonanz: Mehr als 200 Jugendliche waren in die Aula der BBS gekommen, um ihr zuzuhören.

Täterinnen werden selten gesehen

Rechtsextreme Frauen seien doppelt unsichtbar, erläutert sie. Zum einen würden dem weiblichen Teil der Gesellschaft prinzipiell weniger politisches Interesse und damit auch weniger gefestigte politische Ansichten zugeschrieben. Zum anderen werde die rechtsextreme Szene weiterhin – auch in der medialen Darstellung – vor allem als männlich geprägt gedacht. Frauen gälten nicht zuletzt als friedfertiger, ihnen würden rohe Gewalttaten nicht zugetraut. Damit seien sie besonders gefährlich: Äußere eine Erzieherin oder eine Mutter menschenverachtende oder rassistische Ansichten, würde dies häufig weniger beachtet, als wenn es von Männern käme: „Frauen werden nicht als Täterinnen wahrgenommen.“

Sondern als Mütter. Oder als Hausfrau. Oder als Organisatorin von Dorffesten. Genau so sieht es die rechte Ideologie vor – damals wie heute. Auf einem Propagandabild von 1938, das die Referentin während ihrer Präsentation zeigte, ist diese Vorstellung manifestiert: Der starke, muskulöse Mann ist die beherrschende Figur, vor ihm sitzt eine zierliche Frau, die ein Baby im Arm hält. Die Hierarchie ist ebenso eindeutig wie die Ästhetik: Alle Personen sind hellhäutig und blond. „Es gibt keinen Platz für homosexuelle Menschen oder für emanzipierte Frauen. Stattdessen gibt es ,echte Frauen‘ und ,echte Männer‘“, verwies die Referentin auf die Parallelen zwischen der Ideologie der alten und der neuen Rechten. Der weibliche Teil der Menschheit gelte als schwach und beschützenswert. Damit wurde auch deutlich, weshalb die BBS zu diesem Vortrag anlässlich des Weltfrauentags am 8. März eingeladen hatte: Weil dieses Weltbild in starkem Gegensatz zu der Vorstellung einer Gleichstellung der Geschlechter steht.

Weibliches Fehlverhalten, das nicht in die Ideologie der „echten Frau“ passe, würde stigmatisiert und mögliche familiäre Gewalterfahrungen unter den Teppich gekehrt, fuhr die Referentin fort. Die Bedrohung komme demnach ausschließlich von „außen“ – von Nicht-Deutschen also. Zugleich gehöre Gewalt zum Männerbild.

Frauen biete die Szene vielfältige Aufgaben an: allen voran die der Mutter, die als „Hüterin des Lebens“ gilt, aber auch die der Influencerin oder Kommunalpolitikerin. Besonders dann, wenn es um gemeinschaftsprägende oder kulturelle Bereiche gehe, seien die Rechtsextremistinnen ganz vorn mit dabei – etwa mit einem selbst gebackenen Kuchen oder als Elternvertreterin. Häufig bearbeiteten sie Themen wie Gender, Sexualität oder Ernährung.

Das Problem sei nicht zuletzt, dass all diese Rollenvorstellungen durchaus auch an gesamtgesellschaftlich vorherrschende Stereotype anknüpften, erläutert die Referentin. „Die Attribute dahinter sind welche, die man nicht nur in der rechtsextremen Szene findet“: die liebevolle, gütige Frau, der starke, rationale Mann. Sie seien in der rechten Ideologie allerdings deutlich überspitzt. Nicht zuletzt deshalb sei der Appell für die Gleichstellung besonders wichtig.

Info und Beratung

Die Fachstelle Rechtsextremismus und Familie im Bremer Lidice-Haus ist im Internet unter www.rechtsextremismus-und-familie.de erreichbar.