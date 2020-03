Frauen verdienen 480 Euro weniger

Balance zwischen Job und Familie: Der ungleiche Verdienst von Frauen und Männern hat auch damit zu tun, dass Frauen häufig in Teilzeit arbeiten. Foto: fp

Landkreis Oldenburg - Von Katia Backhaus. 2 410 Euro Einkommen pro Monat oder 2 894 Euro? Wer wählen dürfte, müsste nicht lange überlegen. Doch Geschlecht lässt sich nicht einfach aussuchen: Frauen im Landkreis Oldenburg verdienen im Durchschnitt 480 Euro weniger als Männer, teilt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mit Blick auf aktuelle Zahlen der Bundesagentur für Arbeit mit. Umgerechnet sind das 17 Prozent.

„Bezieht man Teilzeitstellen und Minijobs mit ein, wird die Kluft noch größer“, sagt Matthias Brümmer, NGG-Geschäftsführer der Region Oldenburg-Ostfriesland. Gerade im Gastgewerbe zeige sich, dass dort mehr als zwei Drittel der Teilzeit- und Minijobs von Frauen erledigt würden. Auch in anderen Berufen, die von Arbeitnehmerinnen dominiert seien, gebe es häufig „geringe Einkommen und im Alter Mini-Renten“.

Sind vier Kinder ein Jobhindernis?

Es gibt also genug Argumente, um Teilzeitarbeit als problematisch anzusehen. Gleichzeitig gibt es gute Gründe, nicht 40 Stunden pro Woche zu arbeiten. Wie haben mit zwei Frauen aus dem dem Landkreis Oldenburg gesprochen, nach ihrem Beschäftigungsmodell gefragt und sie um eine Beurteilung ihrer Situation gebeten.

„Meine Arbeitszeit beträgt aktuell 32 Stunden pro Woche, befristet bis zum 1. April, dann habe ich wieder 28,5 Stunden pro Woche“, berichtet Oxana Hartung. Die 35-jährige aus Ganderkesee hat vier Kinder im Alter zwischen 17 und acht Jahren und pflegt zusätzlich ihre Mutter. Dafür fallen ihr zufolge 16 Stunden wöchentlich an.

„Es gibt eine Studie, die heißt ,Lebensqualität oder Teilzeitfalle‘ – in meinem Fall sehe ich dies als Teilzeitfalle“, schreibt Hartung. Denn ihre Situation zu verändern sei ihrer Erfahrung nach schwierig: Einmal sei ihr ein Aufstieg versagt worden, weil sie nicht voll arbeitete. Später habe sie versucht, eine Aufstockung ihrer Stelle zu erreichen, allerdings ohne Erfolg.

Unter anderem habe ihr die Tatsache, dass sie vierfache Mutter sei, im Weg gestanden. Zudem sei eine 40-Stunden-Woche mit der Kinderbetreuung sowie der Pflege einer weiteren Person im Prinzip nicht zu schaffen. Hilfe habe sie kaum: Ihr Mann arbeite auswärts und habe lediglich am Wochenende Zeit für einen Großputz, sagt die 35-Jährige. „In zwei oder drei Jahren möchte beziehungsweise muss ich aber eine Vollzeitstelle suchen, weil ich einfach im Rentenalter nicht an der Armutsgrenze leben möchte.“

Sie stelle fest, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie nicht gegeben sei, resümiert Hartung. „Die Gesellschaft ist nicht bereit, diesem Ganzen ein Ende zu setzen, um in der Politik was zu bewegen. Es scheint mir fast eine Resignation von der Seite der Frauen zu geben, weil keine etwas zur Verbesserung beitragen möchte, weil noch irgendwo die alte Rollenverteilung in uns fest steckt.“

Mehr Zeit für Ehrenamt und Freunde

Um ein Drittel hat Hedwig Jüchter am Ende des vergangenen Jahres ihre Arbeitszeit reduziert. Die 54-jährige Einzelhandelskauffrau, die unter anderem ehrenamtlich für die SPD im Rat der Stadt Wildeshausen sitzt, begründet ihre Entscheidung damit, dass sie das Bedürfnis verspürt habe, „mehr Zeit für mich und meine Lieben zu haben“. In jüngerer Vergangenheit seien mehrere Bekannte verstorben, berichtet Jüchter. Als auch ihr Mann gesundheitliche Probleme bekam, stellte sie sich die Frage: „Wie lange wollen wir denn leben, und wie wollen wir leben?“ Daraufhin habe sie beschlossen, ihre Arbeitsstunden im Einzelhandel zu reduzieren.

Außerdem ist die Wildeshauserin neben ihrer politischen Tätigkeit auch als Schöffin aktiv. „Da ist dann möglicherweise in einer Woche der Termin für’s Gericht und dann kommt noch eine Sitzung dazu“, schildert die 54-Jährige. In solchen Situationen komme es ihr sehr gelegen, nur zwei oder drei Tage pro Woche arbeiten zu müssen. Wie sich die Reduzierung finanziell auswirke, werde sich erst mit der Zeit zeigen: „Ich bin ziemlich genügsam.“

Mit Blick auf die gesamtgesellschaftliche Situation wünscht sich die 54-Jährige, dass alle Frauen, die für Kinder auf Karriere verzichten, „wenigstens 50 Prozent der Erziehungszeit auf die Rente angerechnet bekommen“. Das sei mehr als gerecht, da sie für zukünftige Steuereinnahmen sorgten. „Ohne diese Mütter würde das ganze System kippen“, sagt Jüchter abschließend.