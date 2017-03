Frauen auf den Spuren von Maria von Jever

Landkreis/Jever - Knapp 100 Frauen haben sich am Mittwoch an der „FrauenKulturTour“ der Gleichstellungsbeauftragten im Landkreis Oldenburg beteiligt, heißt es in einer Pressemitteilung. Vom Krandel in Wildeshausen fuhren zwei Bussen nach Jever.

Dort begab sich die Gruppe auf die Spuren von Fräulein Maria von Jever, die als unverheiratete Landesherrin im 16. Jahrhundert dafür sorgte, dass dem Flecken die Stadtrechte verliehen wurden. Dabei erfuhren die Teilnehmerinnen von den Gästeführern einiges über Marias Leben, die Tragödien in ihrer Familie, das Schloss, den ewigen Zwist mit den Ostfriesen, die Bedeutung des Blaudrucks und die vielen Brunnen, die heute über die ganze Stadt verteilt sind.

„Als die Busse gegen 19.40 Uhr wieder in Wildeshausen eintraf, waren sich alle einig, einen gelungenen Weltfrauentag verbracht zu haben“, heißt es weiter.