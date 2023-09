Frau vor Flug bestohlen: Polizei findet 300 Euro im Flieger

Von: Dierk Rohdenburg

Ein Beamter der Bundespolizei kontrolliert Reisende am Flughafen. © dpa

Ganz schön dreist: Während der Luftsicherheitskontrolle am Bremer Flughafen wurde einer 86-jährigen Frau aus dem Landkreis Oldenburg ein Brustbeutel mit 300 Euro entwendet.

Die Seniorin hatte nach Angaben der Bundespolizei den Beutel zum Scannen in einen Behälter gelegt und nach dem Durchlauf den Diebstahl festgestellt. Die Polizisten werteten sofort Videoaufnahmen aus und erkannten, wie eine Frau den Beutel in ihre eigene Tasche steckte und an Bord einer Maschine nach Amsterdam ging. Das Boarding war bereits beendet.

Die Bundespolizisten folgten der Frau in den Flieger. Die 56-jährige Verdächtige gab an, nichts davon zu wissen und zeigte nur eine ihrer beiden Taschen vor. Erst als die Bundespolizisten nach dem zweiten Gepäckstück fragten und dieses durchsuchten, kam der Brustbeutel ans Licht. Die 86-Jährige nahm ihn erleichtert entgegen. Die 56-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen Diebstahls und konnte abfliegen.