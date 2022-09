Frau bei Unfall in Aldrup schwer verletzt

Wildeshausen – Bei einem schweren Unfall auf der Kreuzung der Landesstraße 882 zwischen Kleinenkneten und Hanstedt ist am Donnerstag gegen 15.15 Uhr eine Frau schwer verletzt worden.

Die Strecke musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge komplett gesperrt werden.

Nach ersten Angaben der Polizei war eine Frau mit ihrem VW aus Kleinenkneten kommend auf der Landesstraße 882 unterwegs und wollte nach links in Richtung Aldrup abbiegen. Dabei übersah sie einen VW, der aus Richtung Hanstedt in Richtung Kleinenkneten fuhr. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß.

Die Frau schleuderte auf die Straße in Richtung Aldrup und kam am Seitenrand zum Stehen. Bei dem Unfall verletzte sie sich schwer, aber nicht lebensgefährlich und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. In dem entgegenkommenden Auto saßen laut Angaben der Polizei ein Mann und eine Frau. Die Beifahrerin wurde leicht verletzt, der Fahrer kam ohne Blessuren davon.

Im Einsatz waren die Polizei und die Feuerwehren aus Wildeshausen und Düngstrup. Zunächst waren die Kräfte davon ausgegangen, dass zwei Personen im Auto eingeklemmt sind. Das bestätigte sich jedoch nicht. Die Kameraden aus Wildeshausen mussten gar nicht mehr eingreifen, die Kräfte aus Dünstrup kümmerten sich um die Reinigung der Unfallstelle, die mehr als eine Stunde voll gesperrt blieb, um den Hergang zu klären und alle Autoteile von der Fahrbahn zu holen.

Die Polizei hat am Mittwochnachmittag einen 56-jährigen Unfallflüchtigen aus Wildeshausen ermittelt, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Laut Bericht kam es gegen 15.50 Uhr im Bereich des Kreisverkehres Visbekerstraße/Feldstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem 69-jährigen Radfahrer. Der Autofahrer wollte den Kreisverkehr in Richtung Innenstadt verlassen und übersah dabei den bevorrechtigten Radfahrer aus Göttingen. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Radfahrer stürzte. Er blieb unverletzt. Der Autofahrer flüchtete jedoch unmittelbar nach dem Unfall mit hoher Geschwindigkeit. Die Polizei konnte ihn allerdings wenig später ermitteln und stellte fest, dass er keine gültige Fahrerlaubnis hat.