Franz Bahlmann sagt „Danke“

Gründer des Einkaufsverbandes „KüchenTreff“ feiert 25. Betriebsgeburtstag

+ Ehrung durch die Industrie- und Handelskammer: Björn Schaefer übergibt die Urkunde an Franz und Beatrix Bahlmann sowie Marko Steinmeier (v.l.). Foto: dr

Wildeshausen – Unter dem Motto „Franz sagt Danke“ hatte Franz Bahlmann, Gründer des Einkaufsverbandes „KüchenTreff“ in Wildeshausen, am Mittwochabend anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Firma mehr als 100 Gäste in das Hotel „Gut Altona“ eingeladen. Im Rahmen der Veranstaltung übergab Björn Schaefer, einer der Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer in Oldenburg, eine Ehrenurkunde an Bahlmann, der sich seit Anfang des Jahres aus dem operativen Geschäft weitgehend zurückgezogen hat. Er will sich nach eigenen Aussagen „nur noch ein wenig“ um das Auslandsgeschäft kümmern.