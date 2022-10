Weihnachtsmarkt in Wildeshausen fest eingeplant

+ © dr Bringt seine Hütten auf dem Marktplatz: Gastronom Frank Stauga veranstaltet den Weihnachtsmarkt in Wildeshausen. © dr

Gastronom Frank Stauga plant den nächsten Weihnachtsmarkt in Wildeshausen. Los geht es am 9. Dezember.

Wildeshausen – Adventliche Musik, Kerzenschein, Tannenschmuck und Glühwein – fast drei Jahre mussten die Wildeshauser auf den Weihnachtsmarkt in der Kreisstadt verzichten. Im vergangenen Jahr wurde die Veranstaltung auf dem Marktplatz und vor der Alexanderkirche recht kurzfristig wegen der Coronalage abgesagt.



Doch in diesem Jahr, da ist sich Organisator Frank Stauga sicher, wird es in Wildeshausen wieder einen Weihnachtsmarkt geben. Erstmalig ist der Gastronom Alleinausrichter. Die vergangenen Jahre galt die Wirterunde als Veranstalter, doch auch da hatte Stauga schon weitgehend alles Organisatorische in die Wege geleitet.



Nach dem einstimmigen Ratsbeschluss im Sommer lenkt der Inhaber des „Alten Amtshauses“ nun ganz offiziell den Weihnachtsmarkt und plant zunächst keine großen Änderungen. „Wir werden wieder mit einem Mittelaltermarkt starten“, kündigt Stauga an. Dieser beginne am Freitag, 9. Dezember, vor der Alexanderkirche und ende am Sonntag, 11. Dezember. Zeitgleich geht es auf dem Marktplatz mit dem Budendorf los. Dieser Markt endet allerdings erst am Sonntag, 18. Dezember, mit der großen Verlosung der Rotary-Tombola.

Stauga bringt seine Hütten mit Sitzplätzen auf den Marktplatz

Stauga setzt wie in den vergangenen Jahren auf Holzhütten und Häckselgut auf dem Pflaster. Es soll nach Möglichkeit nur natürlich wirkendes Licht verwendet werden. „Mit dem Handels- und Gewerbeverein muss ich noch abstimmen, ob die Beleuchtung wegen des Energiesparens in der Nacht abgeschaltet wird“, kündigt Stauga an. Als Schutz vor etwaiger schlechter Witterung möchte er die Hütten mit Sitzplätzen aus dem Biergarten des „Alten Amtshauses“ auf den Marktplatz stellen.



Größere Auftritte von DJs oder Partymusik plant Stauga auf dem Markt nicht. „Die Stimmung ist derzeit nicht danach“, zeigt er sich überzeugt. Selbstverständlich werde aber wieder der Eventstall aufgebaut, und es seien Auftritte von Sängern, Musikgruppen und anderen Künstlern geplant. „Wir wollen schon jetzt ein positives Signal geben“, betont Stauga. Die Wildeshauser dürften sich auf einen Weihnachtsmarkt freuen.