Gilde-Cup: „Frackmania“ jubelt mit Bierdusche und Siegertanz

Wildeshausen - Von Holger Rinne. „Frackmania“ heißt der Gewinner des Gilde-Cups. Das Team bezwang im Finale die Mannschaft von „Pfingst United“ deutlich mit 3:0. Lukas Brümmer und zweimal Mirko Reuter schossen die „Frackmanen“ am Sonnabend im Krandelstadion zum Sieg. Und diesen feierten die Spieler wie die Großen – mit Bierdusche und Siegertanz. Titelverteidiger „Die Fracktastischen“ schieden bereits in der Vorrunde aus.

Der General der Wildeshauser Schützengilde, Jens Kuraschinski, höchstpersönlich hatte mit einer kleinen Ansprache am Mittag das Traditionsturnier eröffnet. Das Offizierskorps hatte ihm hierfür eine Abordnung zur Seite gestellt. War es ein Versprechen oder eine Drohung, was der General da leichtfertig ankündigte: „Im kommenden Jahr wird das Offizierskorps mit einem Team beim Gilde-Cup vertreten sein!“ Turnierleiter Marcell Görke empfahl den Offizieren, das erste Training bereits am Pfingstsonntagmorgen um 6 Uhr an der Vogelstange anzusetzen.

Die Lager der Mannschaften muteten abseits des Spielfelds mit ihren Baldachinen wie eine Zeltstadt zu einem mittelalterlichen Ritterturnier an. Insgesamt 19 Mannschaften hatten sich für das Turnier angemeldet. Jede Partie war mit zwölf Minuten Spielzeit angesetzt. Das Finale dauerte 15 Minuten. Sechs Schiedsrichter sorgten für einen regelgerechten Ablauf. Die Sanitäter vom Malteser Hilfsdienst stellten die medizinische Versorgung sicher. An mehrere Buden fanden Zuschauer und Spieler Getränke und Speisen.

Etwa 400 Interessierte verfolgten die teils packenden Partien. Nach den Vorrundenspielen begegneten sich im Halbfinale „Frackmania“ und „All Blacks“ mit dem Ergebnis 3:0 sowie „Pfingst United“, die sich im Neunmeterschießen gegen die „Pfingstkings“ durchsetzten, nachdem es nach der regulären Spielzeit 1:1 gestanden hatte.

Den dritten Platz sicherten sich anschließend die „All Blacks“ im Neunmeterschießen. 21 Neunmeter waren nötig, weil die Torhüter mehrfach durch klasse Paraden die Entscheidung vertagten.

Am Ende gewann „Frackmania“ den Titel souverän. Görke, Stefan Wagner, Jan Kreienborg und Christian Herzog vom Gilde-Club „Rien ne va plus“ zeigten sich als Organisatoren mit dem Verlauf des Turniers vollauf zufrieden.