Fotoshooting bei der Freiwilligen Feuerwehr

Von: Dierk Rohdenburg

Bei strahlendem Sonnenschein auf dem Übungsplatz: Ein Dutzend Fotografen lichteten die Fahrzeuge der Wildeshauser Feuerwehr ab. © dr

Am Sonntag stellte die Wildeshauser Feuerwehr zahlreichen Blaulichtfotografen die neuen Fahrzeuge vor.

Wildeshausen – Blaulicht-Alarm bei der Wildeshauser Feuerwehr: Am Sonntag waren vor der Wache in der Pagenmarsch alle Fahrzeuge im Einsatz. Allerdings ging es diesmal nicht darum, einen Brand zu löschen oder eine Hilfeleistung vorzunehmen, sondern allein um den Fuhrpark der ehrenamtlichen Retter der Kreisstadt. Rund ein Dutzend Blaulichtfotografen war gekommen, um sowohl die Drehleiter als auch die Tanklöschfahrzeuge und den Gerätewagen Logistik von allen Seiten abzulichten und zu filmen.

In der jüngeren Vergangenheit waren wiederholt Anfragen an die Feuerwehr gerichtet worden, die neuen Fahrzeuge fotografieren zu dürfen. Deshalb hatte Pressesprecher Daniel Engels einen Termin anberaumt, an dem alle gleichzeitig aktiv werden konnten. Lediglich ein Löschgruppenfahrzeug war nicht vor Ort, weil es wegen eines technischen Defekts in der Werkstatt war.

Einsatzfahrzeuge auf Facebookseite

Kai Strömer organisierte die geordnete Präsentation der Fahrzeuge und wies darauf hin, dass sich im Alarmfall alle in Sicherheit bringen müssen, um nicht einen Einsatz und sich selbst zu gefährden.

Die weiteste Anreise hatten am Sonntag vier Fotografen aus Kiel, Lübeck, Quickborn und Elmshorn hinter sich gebracht. Sie pflegen die Facebook-Seite „Bilder von Einsatzfahrzeugen deutschlandweit“ mit 2 780 Gruppenmitgliedern. Martin Brose war auch dabei. Er reist durch ganz Europa, um Fahrzeuge zu fotografieren. „Meine Frau sagt, wo wir Urlaub machen, und ich schreibe über Facebook die Feuerwehren an. Ich frage, ob ich da mal vorbeikommen kann“, erzählte er. Im vergangenen Jahr sei er 30 000 Kilometer gereist. „Ich war in Spanien, Frankreich, Bulgarien, Ungarn und Polen.“ Sein Kumpel Marko Ehlers fotografiert nicht nur. Er hat nach eigenen Aussagen eine Sammlung von mehr als 7 500 Feuerwehrehrenabzeichen.

Voller Einsatz an der Kamera. © dr

Nicht ganz so weit war die Anreise für Özcan Karakus aus Bremen. Er berichtete, dass er mehr als 63 000 Abonnenten auf der Internet-Plattform „TikTok“ hat und auch bei Youtube und Instagram aktiv ist. Manche Videos von Einsätzen könnten millionenfach geklickt werden, erzählte er. Damit könne man durchaus mal ein paar Tausend Euro verdienen. Seine Aufnahmen zeigen in der Regel die Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht.

Optimale Präsentation im Sonnenschein

„Bitte die Jalousien öffnen“, hieß es am Sonntag, damit auch das Innere der Wagen fotografiert werden kann. Zudem mussten die Fahrzeuge optimal in die Sonne gestellt werden. Zehn Autos wurden so nacheinander präsentiert.

Mit Handy und Kamera waren auch Tim Henschel, Andreas Schneider und Lars Rehberg von der Jugendfeuerwehr in Barnstorf gekommen. Für ihr Hobby fahren die Schüler bis zu 100 Kilometer. Bislang haben sie allerdings noch nicht so viele Abonnenten auf ihren Kanälen. Einige Hundert folgen aber auch ihnen nach eigenen Angaben, um die Fahrzeuge zu begutachten.

Die Feuerwehrkameraden begleiteten das Fotoshooting eher amüsiert, aber auch stolz auf den modernen Fuhrpark in Wildeshausen. „Uns ist daran gelegen, die Präsentation nicht so sehr in die Länge zu ziehen“, so Strömer. Schließlich seien alle Kameraden ehrenamtlich aktiv und freuten sich, wenn sie auch mal ein wenig Ruhe im Privatleben genießen könnten.