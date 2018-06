 Fortbestand der Förderschulen gesichert

Freude an der Wildeshauser Hunteschule

+ © Schneider Die Neuntklässler freuten sich über ihren Abschluss und nahmen am Freitag ihre Zeugnisse entgegen. © Schneider

Wildeshausen/Landkreis - An der Wildeshauser Hunteschule gab es am Freitag gleich doppelten Grund zur Freude: Zum einen feierten neun Neuntklässler mit ihren Mitschülern, Lehrern und Eltern ihren bestandenen Abschluss in der Aula. Zum anderen sorgte die Nachricht des Landkreises Oldenburg, dass die Fortsetzung der Förderschulen gesichert ist, für zufriedene Gesichter. „Damit können wir wieder Fünftklässler einschulen“, freute sich Hunteschulleiter Thomas Trüper.