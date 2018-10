UWG fordert mehr Wartehäuschen im Wildeshauser Stadtgebiet

Wildeshausen - Die UWG beantragt, weitere Wartehäuschen an Haltestellen in Wildeshausen zu errichten. Diese sollen im Stadtgebiet sowohl an den Fahrtrouten der Schulbusse als auch des Bürgerbusses aufgestellt werden.

Dort besteht nach Ansicht der UWG großer Nachholbedarf, anders als in der Landgemeinde, wo im Zuge der Dorferneuerung zahlreiche solche Unterstände entstanden sind.

Die Verwaltung soll prüfen, ob es mit nicht abgerufenen Haushaltsmitteln noch in diesem Jahr möglich ist, einige überdachte Wartemöglichkeiten zu schaffen. Als Beispiel nennt die UWG die Haltestelle Dr.-Dürr-Straße an der Ahlhorner Straße bei der Einmündung zur Dr.-Eckener-Straße.

Dort befindet sich unter anderem eine Anlage für betreutes Wohnen. Auch an der Schulbushaltestelle Bleicherstraße („Vor Bargloy“) hofft die UWG auf eine Sofortlösung. „Als Vorbild dienen die Warteunterstände am Bahnhof und an der Delmenhorster Straße“, heißt es in der Begründung des Antrages.

Fehlende Unterstände führen besonders im Herbst, Winter und Frühjahr dazu, dass Schüler bei schlechtem Wetter von ihren Eltern zur Schule gefahren werden oder sogar durchnässt in ihren Schulen ankommen, begründet die UWG ihr Ansinnen. „Ebenso betroffen sind die Nutzer des Bürgerbusses – in der Mehrzahl ältere Mitbürger, die auf die Verbindungen angewiesen sind. Diese sind den Unbilden des Wetters ohne Schutz ausgesetzt“, heißt es weiter.

Die Akzeptanz des Personennahverkehrs würde sich durch die weitere Schaffung von Warteunterständen erhöhen, hofft die UWG, die auch auf Fördermittel für den ÖPNV setzt. Der Antrag soll in die anstehenden Haushaltsberatungen für 2019 einfließen, aber auch in den Folgejahren umgesetzt werden, so die UWG.