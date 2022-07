Wildeshauser Sommerkultur auf der Burgwiese: Folkmusik, Feuershow und Jonglage

Von: Dierk Rohdenburg

„Spot The Drop“ wollen sich durch ihre ganz eigene Welt jonglieren. © Kai Kremser

Wildeshausen – Folkmusik, Feuershow und „Kulturfest op de Geest“ – zur Halbzeit dreht die Wildeshauser Sommerkultur am Wochenende, 30. und 31. Juli, im Burgpark richtig auf. Das Schöne daran: der Besuch ist kostenlos!

Mit „Beltane“ kommt am Samstag ab 19 Uhr eine Folk-Band aus dem Raum Wilhelmshaven in die Kreisstadt, die laut Ankündigung des Wildeshauser Stadtmarketings mit ihrer Mischung aus irischen sowie schottischen Songs und Tunes aus vielen Epochen die Zuhörer gedanklich in die Schönheit der grünen Insel oder die Wildheit der Highlands entführen möchte.

Direkt im Anschluss an das Konzert beginnt gegen 21.30 Uhr eine 20-minütige Feuershow mit Silke Schirok aus Bremen.

Am Sonntag kommen die Jongleure, Akrobaten und Fabelwesen

Am Sonntag startet um 15 Uhr die „SpielART“ auf der Burgwiese. Die Besucher erwartet nach Angaben des Stadtmarketings ein Nachmittag mit vielfältigem Programm zum Staunen, Lachen, Genießen und Träumen. „SpielART“ ist ein Kulturfest für Menschen aller Art und jeden Alters mit international bekannten Künstlern und lokalen Kulturschaffenden. In diesem Jahr kommen nach Wildeshausen:

„Spot the Drop“ mit dem Programm „Vorwürfe und Handgreiflichkeiten“. In ihrer Show jonglieren sich die Künstler durch ihre ganz eigene Welt. Bewaffnet mit Klappstühlen, Koffer, Tasche, Bällen und Keulen geben sie einen Einblick in ihr Leben, das bestimmt wird durch seltsame Rituale, meisterhafte Jonglage und Tanzmusik.

„Circus unARTiq“ mit der Show „CurtainCall“: Ein 8,50 Meter hoher und sieben Meter breiter Vorhang macht die Umgebung zum Theater. Es entstehen ständig Bilder und Situationen, die neue Aspekte in den Fokus rücken. Zirkustechniken, wie Mast-Akrobatik und Darbietungen am schwingenden Trapez liefern laut Veranstalter das Vokabular für eine zeitgemäße und hoffnungsvolle Art metaphorischer Sprache und sorgen immer wieder für Momente des Staunens und das Vergessen aller Sorgen.

Die Waldwesen: Mit aufwändigen Kostümen und fantastischen Masken schaffen Fabelwesen wie Elfen, Schmetterling-Menschen und Trolle ein traumhaftes Ambiente. Sie zerfließen mit den Farben der Natur. Meist von scheuer Gestalt, nutzen die grazilen Wesen gern Bäume, Sträucher und Hecken, wo man sie entdecken kann.

Natalie und Magali mit Akrobatik am Vertikal-Tuch. Als Duo „Ti-Soeurs“ aus Oldenburg zeigen sie nach Angaben der Veranstalter einzigartige Bilder in luftigen Höhen. Verwoben und verspielt beweisen sie mit einer reichlichen Prise Humor, dass man seine Schwester im Geiste überall finden kann.

.Außerdem bauen die jungen Akteure von Circus Sternchen, der Zirkusschule im Landkreis Oldenburg, eine Station zum Probieren von Circustechniken, auf.

Der Eintritt für alle Veranstaltungen ist frei. Da nur eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen zur Verfügung steht, wird besonders bei der „SpielART“ empfohlen, eigene Picknickdecken für die Burgwiese mitzubringen.