Förderung des Bundes läuft aus: Finanziert Stadt Sprach-Kita?

Von: Ove Bornholt

Teilen

Sprachkitas: In der „Schatzinsel“ soll die Förderung fortgesetzt werden. © dpa

Die Stadtverwaltung kann sich vorstellen, die Förderung einer Sprach-Kita in Wildeshausen zu übernehmen. Aber nur zeitlich befristet.

Wildeshausen – Da der Bund das Förderprogramm Sprach-Kitas zum Ende des Jahres auslaufen lässt, suchen die Träger der betroffenen Kindergärten in Wildeshausen nach Alternativen. Die Stadtverwaltung würde übergangsweise einspringen, wie aus der Vorlage für die Sitzung des Sozialausschusses am Donnerstag, 3. November, ab 18.15 Uhr im Stadthaus hervorgeht.

Mit Schreiben vom 30. August hatte die evangelische Kirche den Antrag gestellt, die Kosten für die im Kindergarten „Schatzinsel“ eingesetzte Sprachförderkraft von rund 34 400 Euro pro Jahr ab dem Haushaltsjahr 2023 zu finanzieren. Der Sprachexperte ist im Rahmen des Bundesprogramms „Sprach-Kitas – Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ beschäftigt. Derzeit ist davon auszugehen, dass das Bundesprogramm auslaufen wird (wir berichteten). Die Förderung des Bundes lag bei 25 000 Euro pro Jahr. Bei den Sprachexperten, die bereits über Jahre beschäftigt und damit in einer höheren Erfahrungs- und Gehaltsstufe eingruppiert sind, wurden die Personalkosten bereits in den vergangenen Jahren mit städtischen Haushaltsmitteln co-finanziert, so die Stadt. Nunmehr wäre eine komplette erforderlich, um die Sprachförderung weiterhin und im bisherigen Umfang leisten zu können.

Weitere Träger könnten Anträge stellen

„Es ist nicht auszuschließen, dass Anträge für weitere ,Sprach-Kitas‘ gestellt werden“, gibt die Verwaltung zu bedenken. Im Stadtkindergarten „Pusteblume“ sei seit Jahren eine Sprachexpertin tätig. Eine halbe Stelle wurde 2015 eingerichtet. Auch die Kindergärten „Knaggerei“ und „Johanneum“ beziehen bisher Bundesförderung für jeweils eine halbe Stelle.

Allerdings stünde die Stadt nicht alleine da. Zwischenzeitlich hat sich auch der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Oldenburg mit der Sprachförderthematik befasst. Im Ergebnis werde der Landkreis vorbehaltlich der Beschlussfassung des Kreistages über den Haushalt bis zu 25 000 Euro für die individuelle Sprachförderung in Kitas in Wildeshausen zur Verfügung stellen, sofern sich die Stadt in gleicher Höhe beteiligt, heißt es weiter. Hintergrund dafür ist die Feststellung, dass die alltagsintegrierte Sprachförderung wegen fehlender „Sprachvorbilder“ in einzelnen Gruppen nicht ausreicht, um allen Kindern eine günstige Sprachentwicklung zu ermöglichen.

Zudem hat die Steuerungsgruppe zur Umsetzung des Integrationskonzeptes in Wildeshausen als eine priorisierte Maßnahme die Sprachförderung in Kitas und Schulen vorgeschlagen. „Vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates wäre die Ausgestaltung des Sprachförderangebotes zu erarbeiten. Insoweit sollte den sich möglicherweise ergebenden Maßnahmen nicht vorgegriffen beziehungsweise eine Finanzierung allenfalls befristet in Aussicht gestellt werden“, so die Verwaltung. Zur Sitzung sind ein Vertreter und die Leiterin des Kindergartens „Schatzinsel“ eingeladen.

Für eine befristete Weiterbeschäftigung des Sprachexperten bis zum Ende des Kindergartenjahres (31. Juli 2023) wären Personalkosten von rund 21 000 Euro zu erwarten. Die Finanzierung wäre über Haushaltsreste möglich – insbesondere Minderaufwand bei den Personalkosten der evangelischen Kitas aufgrund von Personalvakanzen, heißt es.

Schwerpunkt des Bundesprogramms „Spach-Kitas“ ist die sogenannte alltagsintegrierte Sprachförderung, inklusive Pädagogik, Zusammenarbeit mit Familien und digitalen Medien. Die Einzelförderung von Kindern und die Sprachförderung in Kleingruppen werden grundsätzlich nicht vom Bundesprogramm umfasst.