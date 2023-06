Geestland: Videos sollen Integration fördern

Von: Dierk Rohdenburg

Auf dem Geestland-Betriebsgelände: Norbert Deeken, Claudia Gladen, Gudrun Brockmeyer, Christin Rollié und Jens-Peter Hennken (v.l.). © CDW

Wie intensiv kümmert sich die Firma Geestland um die Integration ihrer Mitarbeiter aus dem Ausland? Die CDW informierte sich vor Ort.

Wildeshausen – In Vorbereitung auf die Sitzung des Stadtrats am Donnerstag, 29. Juni, in der über das Integrationskonzept für die Stadt Wildeshausen abgestimmt werden soll, hat sich die CDW-Fraktion beim Wildeshauser Unternehmen Geestland über die Arbeit informiert. Die Firma steht insbesondere wegen des Vorwurfs mangelnder Integrationsbemühungen häufig in der Kritik.

„Wir wollten uns vor Ort ein Bild machen und auch kritische Dinge ansprechen“, erklärt CDW-Ratsfrau Christin Rollié in einer Pressemitteilung.

Geschäftsführer Norbert Deeken empfing die Politiker und teilte mit, dass Geestland mit rund 800 Mitarbeitern aus unterschiedlichen Nationen einer der größten Arbeitgeber in Wildeshausen ist. Er zeigte auf, dass die Arbeitssuchenden schon in ihren Heimatländern mit Videoclips über Geestland informiert werden und einen Einblick bekommen, wie ihre Arbeit in Deutschland aussehen würde. Über das betriebseigene Informationssystem erhielten die Beschäftigten regelmäßig Videos auf ihr Handy geschickt. Diese beinhalteten Informationen dazu, wie man eine Wohnung findet, das Zusammenleben in Mehrparteienhäusern in Deutschland abläuft, die Mülltrennung funktioniert oder welche Behördengänge notwendig sind. „Die Videos müssen von den Mitarbeitenden angeschaut und Fragen beantwortet werden. Auch bei Schwierigkeiten in der Schule oder mit der Wohnung sind wir gerne Ansprechpartner“, berichtete Deeken.

Alle Angestellten haben einen festen Arbeitsvertrag bei Geestland

„Sie haben quasi ein betriebsinternes Integrationskonzept“, zeigte sich Ratsherr Jens-Peter Hennken überrascht. „Dieses kann uns als Stadt durchaus als Muster für das geplante städtische Integrationsprojekt dienen“.

Claudia Gladen erkundigte sich nach den Arbeitsverträgen der Angestellten.

„Früher gab es Werkverträge. Da diese im Januar 2021 generell für die Fleischindustrie verboten wurden, haben alle Angestellten einen festen Arbeitsvertrag bei uns“, erklärte Deeken die neue Struktur. Die Aufzeichnung der Arbeitszeiten übernehme das elektronische Zeiterfassungssystem, mit dem sich die Mitarbeitenden bei Schichtbeginn ein und später wieder ausloggen müssten.

In den vergangenen Jahren hatte Geestland auf freiwilliger Basis jährlich 50 000 Euro an die Stadt Wildeshausen gezahlt, um damit einen Beitrag zur Integration zu leisten.

„Wir haben nie richtig erfahren, was mit unserem Geld überhaupt umgesetzt wurde, daher haben wir die Zahlung erst einmal eingestellt“ so Deeken. Auf Nachfrage zeigte er sich jedoch grundsätzlich bereit, über eine Fortführung der Zahlung zu sprechen.